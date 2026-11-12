Квашена капуста з ідеальними пропорціями солі: рецепт на 1 кг
Ua ru
12 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua
Домашня квашена капуста — смачна заготівля, яка пасує до картоплі, м’ясних страв і домашньої випічки. Щоб вона вийшла хрумкою, важливо не лише дотриматися пропорцій, а й щодня випускати газ під час бродіння та стежити, щоб овочі залишалися повністю покритими розсолом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 1 кг;
- морква — 1 середня;
- кип’ячена охолоджена вода — 1 л;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Змішати овочі та перекласти в чисту банку, злегка ущільнюючи.
- У воді розчинити сіль і залити капусту так, щоб вона повністю опинилася під розсолом.
- Поставити банку в глибоку миску та залишити за кімнатної температури на 5–6 днів. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до самого дна, випускаючи газ.
- Після завершення активного бродіння додати цукор, за потреби долити розсіл і щільно закрити банку.
- Переставити в холодильник або прохолодний підвал ще на 1–2 дні.
- Під час бродіння овочі мають постійно залишатися під розсолом, а банку не слід герметично закривати. Готову капусту зберігати в прохолодному місці.
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