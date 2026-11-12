Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня квашена капуста — смачна заготівля, яка пасує до картоплі, м’ясних страв і домашньої випічки. Щоб вона вийшла хрумкою, важливо не лише дотриматися пропорцій, а й щодня випускати газ під час бродіння та стежити, щоб овочі залишалися повністю покритими розсолом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 1 середня;

кип’ячена охолоджена вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Змішати овочі та перекласти в чисту банку, злегка ущільнюючи. У воді розчинити сіль і залити капусту так, щоб вона повністю опинилася під розсолом. Поставити банку в глибоку миску та залишити за кімнатної температури на 5–6 днів. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до самого дна, випускаючи газ. Після завершення активного бродіння додати цукор, за потреби долити розсіл і щільно закрити банку. Переставити в холодильник або прохолодний підвал ще на 1–2 дні. Під час бродіння овочі мають постійно залишатися під розсолом, а банку не слід герметично закривати. Готову капусту зберігати в прохолодному місці.

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