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Головна Смак Квашена капуста з ідеальними пропорціями солі: рецепт на 1 кг

Квашена капуста з ідеальними пропорціями солі: рецепт на 1 кг

Ua ru
12 листопада 2026 14:44
Хрумка квашена капуста в розсолі: перевірене співвідношення солі та моркви Фото: smachnenke.com.ua
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня квашена капуста — смачна заготівля, яка пасує до картоплі, м’ясних страв і домашньої випічки. Щоб вона вийшла хрумкою, важливо не лише дотриматися пропорцій, а й щодня випускати газ під час бродіння та стежити, щоб овочі залишалися повністю покритими розсолом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 1 кг;
  • морква — 1 середня;
  • кип’ячена охолоджена вода — 1 л;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
  2. Змішати овочі та перекласти в чисту банку, злегка ущільнюючи.
  3. У воді розчинити сіль і залити капусту так, щоб вона повністю опинилася під розсолом.
  4. Поставити банку в глибоку миску та залишити за кімнатної температури на 5–6 днів. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до самого дна, випускаючи газ.
  5. Після завершення активного бродіння додати цукор, за потреби долити розсіл і щільно закрити банку.
  6. Переставити в холодильник або прохолодний підвал ще на 1–2 дні.
  7. Під час бродіння овочі мають постійно залишатися під розсолом, а банку не слід герметично закривати. Готову капусту зберігати в прохолодному місці.

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Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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