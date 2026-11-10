Квашена капуста в розсолі: рецепт на 3 л банку
Ua ru
10 листопада 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Інгредієнти для квашеної капусти. Фото: кадр з відео
Цей спосіб квашення зручний тим, що капусту можна готувати невеликими порціями й щоразу мати свіжу домашню заготівлю. Розрахунок інгредієнтів наведений на одну трилітрову банку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 2–2,5 кг;
- морква — 1 шт.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорний перець горошком — 7 шт.
Для розсолу:
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- кип’ячена охолоджена вода — 1 л;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, моркву натерти на тертці та перемішати.
- Щільно викласти овочі в чисту трилітрову банку, додаючи лавровий лист і горошини перцю.
- Для розсолу розчинити сіль і цукор у літрі охолодженої кип’яченої води.
- Залити капусту так, щоб рідина повністю її покривала.
- На одну банку знадобиться приблизно 1,25–1,5 л розсолу, тому за потреби приготувати додаткову порцію в тих самих пропорціях.
- Залишити банку для квашення за кімнатної температури на 3-5 днів. Орієнтуватися на смак і появу характерного кислого аромату. Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом.
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