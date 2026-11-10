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Головна Смак Квашена капуста в розсолі: рецепт на 3 л банку

Квашена капуста в розсолі: рецепт на 3 л банку

Ua ru
10 листопада 2026 01:04
Хрумка квашена капуста в банці: простий рецепт із розсолом Фото: кадр з відео
Інгредієнти для квашеної капусти. Фото: кадр з відео

Цей спосіб квашення зручний тим, що капусту можна готувати невеликими порціями й щоразу мати свіжу домашню заготівлю. Розрахунок інгредієнтів наведений на одну трилітрову банку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 2–2,5 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорний перець горошком — 7 шт.

Для розсолу:

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  • кип’ячена охолоджена вода — 1 л;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста та розсіл. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати, моркву натерти на тертці та перемішати.
  2. Щільно викласти овочі в чисту трилітрову банку, додаючи лавровий лист і горошини перцю.
  3. Для розсолу розчинити сіль і цукор у літрі охолодженої кип’яченої води.
  4. Залити капусту так, щоб рідина повністю її покривала.
  5. На одну банку знадобиться приблизно 1,25–1,5 л розсолу, тому за потреби приготувати додаткову порцію в тих самих пропорціях.
  6. Залишити банку для квашення за кімнатної температури на 3-5 днів. Орієнтуватися на смак і появу характерного кислого аромату. Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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