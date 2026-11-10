Інгредієнти для квашеної капусти. Фото: кадр з відео

Цей спосіб квашення зручний тим, що капусту можна готувати невеликими порціями й щоразу мати свіжу домашню заготівлю. Розрахунок інгредієнтів наведений на одну трилітрову банку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я — корисні домашні рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 2–2,5 кг;

морква — 1 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

чорний перець горошком — 7 шт.

Для розсолу:

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кип’ячена охолоджена вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Капуста та розсіл. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти на тертці та перемішати. Щільно викласти овочі в чисту трилітрову банку, додаючи лавровий лист і горошини перцю. Для розсолу розчинити сіль і цукор у літрі охолодженої кип’яченої води. Залити капусту так, щоб рідина повністю її покривала. На одну банку знадобиться приблизно 1,25–1,5 л розсолу, тому за потреби приготувати додаткову порцію в тих самих пропорціях. Залишити банку для квашення за кімнатної температури на 3-5 днів. Орієнтуватися на смак і появу характерного кислого аромату. Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом.

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