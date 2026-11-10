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Главная Вкус Квашеная капуста в рассоле: рецепт на 3 л банку

Квашеная капуста в рассоле: рецепт на 3 л банку

Ua ru
10 ноября 2026 01:04
Хрустящая квашеная капуста в банке: простой рецепт с рассолом Фото: кадр из видео
Ингредиенты для квашеной капусты. Фото: кадр из видео

Этот способ квашения удобен тем, что капусту можно готовить небольшими порциями и каждый раз получать свежую домашнюю заготовку. Расчет ингредиентов приведен на одну трехлитровую банку.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале На здоровье — полезные домашние рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2–2,5 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • черный перец горошком — 7 шт.

Для рассола:

  • кипяченая охлажденная вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста и рассол. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке и перемешать.
  2. Плотно уложить овощи в чистую трехлитровую банку, добавив лавровый лист и горошины перца.
  3. Для рассола растворить соль и сахар в литре охлажденной кипяченой воды.
  4. Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрывала.
  5. На одну банку потребуется примерно 1,25–1,5 л рассола, поэтому при необходимости приготовить дополнительную порцию в тех же пропорциях.
  6. Оставить банку для квашения при комнатной температуре на 3–5 дней. Ориентироваться на вкус и появление характерного кислого аромата. Во время брожения следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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