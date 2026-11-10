Квашеная капуста в рассоле: рецепт на 3 л банку
Ua ru
10 ноября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Ингредиенты для квашеной капусты. Фото: кадр из видео
Этот способ квашения удобен тем, что капусту можно готовить небольшими порциями и каждый раз получать свежую домашнюю заготовку. Расчет ингредиентов приведен на одну трехлитровую банку.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале На здоровье — полезные домашние рецепты, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 2–2,5 кг;
- морковь — 1 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- черный перец горошком — 7 шт.
Для рассола:
- кипяченая охлажденная вода — 1 л;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, морковь натереть на терке и перемешать.
- Плотно уложить овощи в чистую трехлитровую банку, добавив лавровый лист и горошины перца.
- Для рассола растворить соль и сахар в литре охлажденной кипяченой воды.
- Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрывала.
- На одну банку потребуется примерно 1,25–1,5 л рассола, поэтому при необходимости приготовить дополнительную порцию в тех же пропорциях.
- Оставить банку для квашения при комнатной температуре на 3–5 дней. Ориентироваться на вкус и появление характерного кислого аромата. Во время брожения следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом.
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