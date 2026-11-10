Ингредиенты для квашеной капусты. Фото: кадр из видео

Этот способ квашения удобен тем, что капусту можно готовить небольшими порциями и каждый раз получать свежую домашнюю заготовку. Расчет ингредиентов приведен на одну трехлитровую банку.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале На здоровье — полезные домашние рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 2–2,5 кг;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

черный перец горошком — 7 шт.

Для рассола:

кипяченая охлажденная вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Капуста и рассол. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть на терке и перемешать. Плотно уложить овощи в чистую трехлитровую банку, добавив лавровый лист и горошины перца. Для рассола растворить соль и сахар в литре охлажденной кипяченой воды. Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрывала. На одну банку потребуется примерно 1,25–1,5 л рассола, поэтому при необходимости приготовить дополнительную порцию в тех же пропорциях. Оставить банку для квашения при комнатной температуре на 3–5 дней. Ориентироваться на вкус и появление характерного кислого аромата. Во время брожения следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом.

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