Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Такий спосіб ферментації зручний тим, що овочі квасяться в розсолі й залишаються соковитими. Готову капусту можна використовувати для салатів, супів і домашніх гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 5 кг;

морква — 100 г;

лавровий лист — 3 шт.;

чорний перець горошком — 20 шт.;

сіль — 100 г;

холодна питна вода — 2,5 л.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхніх листків, видалити качани й тонко нашаткувати. Моркву натерти на грубій тертці. Додати сіль, перець і лавровий лист, перемішати руками протягом 3–5 хвилин. Перекласти овочі в чисту каструлю об’ємом 9–10 л, злегка утрамбувати та залити холодною водою. Зверху встановити тарілку з гнітом, щоб капуста повністю залишалася під розсолом. Накрити ємність нещільно. Під час ферментації щодня проколювати капусту чистою дерев’яною паличкою, випускаючи газ. Після завершення квашення розкласти її в чисті банки, залити розсолом і зберігати в холодильнику.

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