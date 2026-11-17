Рецепт ферментації: знадобиться 5 кг капусти, 100 г моркви та 2,5 л води
Ua ru
17 листопада 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Такий спосіб ферментації зручний тим, що овочі квасяться в розсолі й залишаються соковитими. Готову капусту можна використовувати для салатів, супів і домашніх гарнірів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 5 кг;
- морква — 100 г;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорний перець горошком — 20 шт.;
- сіль — 100 г;
- холодна питна вода — 2,5 л.
Спосіб приготування
- Капусту очистити від верхніх листків, видалити качани й тонко нашаткувати.
- Моркву натерти на грубій тертці. Додати сіль, перець і лавровий лист, перемішати руками протягом 3–5 хвилин.
- Перекласти овочі в чисту каструлю об’ємом 9–10 л, злегка утрамбувати та залити холодною водою.
- Зверху встановити тарілку з гнітом, щоб капуста повністю залишалася під розсолом. Накрити ємність нещільно.
- Під час ферментації щодня проколювати капусту чистою дерев’яною паличкою, випускаючи газ.
- Після завершення квашення розкласти її в чисті банки, залити розсолом і зберігати в холодильнику.
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