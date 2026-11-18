Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Капуста кваситься у власному соку, тому виходить соковитою, ароматною та приємно хрусткою. У цьому рецепті важливо дотримуватися пропорції солі — 20 г на кожен кілограм капусти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fooddat, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 3 кг;

морква — 300 г;

сіль — 60 г.

Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Додати сіль і добре перемішати овочі, не перетираючи їх руками. Щільно викласти суміш у чисту ємність, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік і була ним покрита. Залишити кваситися за температури близько 20 °C. У наведеному рецепті процес триває 5 діб, але фактичний час залежить від температури та інтенсивності бродіння.

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