Квашена капуста з 3 кг: більше не треба м'яти руками
Ua ru
18 листопада 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Квашена капуста. Фото: кадр з відео
Капуста кваситься у власному соку, тому виходить соковитою, ароматною та приємно хрусткою. У цьому рецепті важливо дотримуватися пропорції солі — 20 г на кожен кілограм капусти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Fooddat, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 3 кг;
- морква — 300 г;
- сіль — 60 г.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Додати сіль і добре перемішати овочі, не перетираючи їх руками.
- Щільно викласти суміш у чисту ємність, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік і була ним покрита.
- Залишити кваситися за температури близько 20 °C.
- У наведеному рецепті процес триває 5 діб, але фактичний час залежить від температури та інтенсивності бродіння.
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