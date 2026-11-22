Квашена капуста "по-новому": рецепт на 3 л банку
Ua ru
22 листопада 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Щоб капуста вийшла хрусткою та соковитою, важливо добре її утрамбувати й стежити, щоб вона залишалася повністю покритою власним соком. А яблука в цьому рецепті додають заготівлі легкої фруктової нотки, подавати тку квашену капусту особливо смачно з олією та цибулею.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 3 кг (на 3-літрову банку, якщо додавати яблука — трохи менше);
- яблука — 2 шт. на банку (за бажанням);
- морква — 2 шт. (150 г);
- сіль — 1 ст. л. на 1 кг капусти;
- лавровий лист — за смаком;
- чорний перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, моркву натерти. Додати сіль, лавровий лист і перець, добре пом’яти руками до появи соку.
- Щільно утрамбувати овочі в трилітрову банку, щоб капуста була повністю покрита рідиною.
- За бажанням між шарами покласти половинки яблук.
- Поставити банки на тарілки, прикрити кришками й залишити за кімнатної температури на 3 дні.
- Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою, випускаючи зайве повітря. Після завершення бродіння перенести на зберігання в холод.
- Подавати квашену капусту можна з олією та дрібно нарізаною цибулею.
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