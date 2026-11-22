Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Щоб капуста вийшла хрусткою та соковитою, важливо добре її утрамбувати й стежити, щоб вона залишалася повністю покритою власним соком. А яблука в цьому рецепті додають заготівлі легкої фруктової нотки, подавати тку квашену капусту особливо смачно з олією та цибулею.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 3 кг (на 3-літрову банку, якщо додавати яблука — трохи менше);

яблука — 2 шт. на банку (за бажанням);

морква — 2 шт. (150 г);

сіль — 1 ст. л. на 1 кг капусти;

лавровий лист — за смаком;

чорний перець горошком — за смаком.

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти. Додати сіль, лавровий лист і перець, добре пом’яти руками до появи соку. Щільно утрамбувати овочі в трилітрову банку, щоб капуста була повністю покрита рідиною. За бажанням між шарами покласти половинки яблук. Поставити банки на тарілки, прикрити кришками й залишити за кімнатної температури на 3 дні. Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою, випускаючи зайве повітря. Після завершення бродіння перенести на зберігання в холод. Подавати квашену капусту можна з олією та дрібно нарізаною цибулею.

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