Квашена капуста з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування знадобляться лише капуста, буряк, сіль і кілька спецій. Під час ферментації овочі пускають сік і поступово набувають характерного смаку, а буряк забарвлює капусту в яскравий рожево-бордовий відтінок.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста зимових сортів — 1,5 кг;

буряк червоний, натертий — 1 кг;

сіль — 50 г;

лавровий лист — кілька листочків;

чорний або духмяний перець горошком — за смаком.

Капуста та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, буряк натерти на великій тертці. Змішати овочі із сіллю та добре пом’яти руками, щоб виділився сік. Додати лавровий лист і перець горошком, перемішати. Щільно наповнити овочевою сумішшю чисті стерилізовані банки, утрамбовуючи її. Накрити банки кришками й залишити за кімнатної температури на 1–2 дні для початкового бродіння. Після цього перенести капусту в холодильник або інше прохолодне місце для зберігання.

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