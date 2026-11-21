Квашена капуста з буряком: рецепт ферментації
Ua ru
21 листопада 2026 01:44
Фото: smakuiemo.com.ua
Квашена капуста з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua
Для приготування знадобляться лише капуста, буряк, сіль і кілька спецій. Під час ферментації овочі пускають сік і поступово набувають характерного смаку, а буряк забарвлює капусту в яскравий рожево-бордовий відтінок.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста зимових сортів — 1,5 кг;
- буряк червоний, натертий — 1 кг;
- сіль — 50 г;
- лавровий лист — кілька листочків;
- чорний або духмяний перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, буряк натерти на великій тертці.
- Змішати овочі із сіллю та добре пом’яти руками, щоб виділився сік.
- Додати лавровий лист і перець горошком, перемішати.
- Щільно наповнити овочевою сумішшю чисті стерилізовані банки, утрамбовуючи її.
- Накрити банки кришками й залишити за кімнатної температури на 1–2 дні для початкового бродіння.
- Після цього перенести капусту в холодильник або інше прохолодне місце для зберігання.
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