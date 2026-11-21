Квашеная капуста со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления понадобятся лишь капуста, свекла, соль и несколько специй. В процессе ферментации овощи выделяют сок и постепенно приобретают характерный вкус, а свекла окрашивает капусту в яркий розово-бордовый оттенок.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста зимних сортов — 1,5 кг;

красная свекла, натертая — 1 кг;

соль — 50 г;

лавровый лист — несколько листочков;

чёрный или душистый перец горошком — по вкусу.

Капуста и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, свеклу натереть на крупной терке. Смешать овощи с солью и хорошо размять руками, чтобы выделился сок. Добавить лавровый лист и перец горошком, перемешать. Плотно наполнить овощной смесью чистые стерилизованные банки, утрамбовывая её. Накрыть банки крышками и оставить при комнатной температуре на 1–2 дня для начального брожения. После этого перенести капусту в холодильник или другое прохладное место для хранения.

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