Квашеная капуста со свеклой: рецепт ферментации
Ua ru
21 ноября 2026 01:44
Фото: smakuiemo.com.ua
Квашеная капуста со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua
Для приготовления понадобятся лишь капуста, свекла, соль и несколько специй. В процессе ферментации овощи выделяют сок и постепенно приобретают характерный вкус, а свекла окрашивает капусту в яркий розово-бордовый оттенок.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста зимних сортов — 1,5 кг;
- красная свекла, натертая — 1 кг;
- соль — 50 г;
- лавровый лист — несколько листочков;
- чёрный или душистый перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, свеклу натереть на крупной терке.
- Смешать овощи с солью и хорошо размять руками, чтобы выделился сок.
- Добавить лавровый лист и перец горошком, перемешать.
- Плотно наполнить овощной смесью чистые стерилизованные банки, утрамбовывая её.
- Накрыть банки крышками и оставить при комнатной температуре на 1–2 дня для начального брожения.
- После этого перенести капусту в холодильник или другое прохладное место для хранения.
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