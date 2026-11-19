Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня квашена капуста — чудова закуска, яка доповнює картоплю, м’ясні страви та повсякденне меню. За цим рецептом овочі квасяться у власному соку, без додавання води. Уже на четвертий день капуста залишається хрусткою, а її смак поступово набуває приємної кислинки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 2,5 кг;

морква — 2 шт.;

сіль для квашення — приблизно 23 г на 1 кг підготовлених овочів;

лавровий лист, перець горошком, насіння кропу — за бажанням;

скибочка яблука — за бажанням.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на грубій тертці. Зважити овочі, додати сіль і ретельно пом’яти руками, щоб виділився сік. За бажанням покласти спеції або скибочку яблука. Щільно утрамбувати суміш у чисту банку, залишивши трохи вільного місця зверху. Встановити гніт, щоб овочі були повністю занурені в розсіл. Накрити тканиною та поставити на піддон. Залишити кваситися за температури 21–24 °C. Стежити, щоб капуста залишалася під розсолом. На четвертий день перевірити її смак і хрусткість: бродіння може ще тривати. Після його завершення закрити банку та перенести в холодильник.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Читайте також:

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.