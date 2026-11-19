Квашена капуста за 4 дні: рецепт з 2,5 кг
Ua ru
19 листопада 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Домашня квашена капуста — чудова закуска, яка доповнює картоплю, м’ясні страви та повсякденне меню. За цим рецептом овочі квасяться у власному соку, без додавання води. Уже на четвертий день капуста залишається хрусткою, а її смак поступово набуває приємної кислинки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 2,5 кг;
- морква — 2 шт.;
- сіль для квашення — приблизно 23 г на 1 кг підготовлених овочів;
- лавровий лист, перець горошком, насіння кропу — за бажанням;
- скибочка яблука — за бажанням.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на грубій тертці.
- Зважити овочі, додати сіль і ретельно пом’яти руками, щоб виділився сік. За бажанням покласти спеції або скибочку яблука.
- Щільно утрамбувати суміш у чисту банку, залишивши трохи вільного місця зверху.
- Встановити гніт, щоб овочі були повністю занурені в розсіл. Накрити тканиною та поставити на піддон.
- Залишити кваситися за температури 21–24 °C.
- Стежити, щоб капуста залишалася під розсолом.
- На четвертий день перевірити її смак і хрусткість: бродіння може ще тривати. Після його завершення закрити банку та перенести в холодильник.
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