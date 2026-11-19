Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Домашняя квашеная капуста — отличная закуска, которая прекрасно дополняет картофель, мясные блюда и повседневное меню. По этому рецепту овощи квасятся в собственном соку, без добавления воды. Уже на четвёртый день капуста остаётся хрустящей, а её вкус постепенно приобретает приятную кислинку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 2,5 кг;

морковь — 2 шт.;

соль для квашения — примерно 23 г на 1 кг подготовленных овощей;

лавровый лист, перец горошком, семена укропа — по желанию;

кусочек яблока — по желанию.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Взвесить овощи, добавить соль и тщательно размять руками, чтобы выделился сок. По желанию положить специи или ломтик яблока. Плотно утрамбовать смесь в чистую банку, оставив немного свободного места сверху. Установить гнет, чтобы овощи были полностью погружены в рассол. Накрыть тканью и поставить на поддон. Оставить бродить при температуре 21–24 °C. Следить, чтобы капуста оставалась под рассолом. На четвёртый день проверить её вкус и хрусткость: брожение может ещё продолжаться. После его завершения закрыть банку и перенести в холодильник.

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