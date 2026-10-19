Мочені яблука на зиму: традиційний рецепт із листям і спеціями

Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Мочені яблука — традиційна домашня заготівля з приємним кисло-солодким смаком. Листя смородини, малини, вишні та хріну допоможе збагатити аромат, а природне бродіння зробить яблука особливо цікавими на смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вікторія Чернова, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

вода — 3 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

спеції — за смаком;

листя смородини, малини, вишні, кукурудзи та хріну — за смаком;

яблука — кількість залежить від об’єму посуду.

Яблука в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яблука промити й щільно викласти в чисту ємність, чергуючи з листям і спеціями. У воді розчинити сіль і цукор, залити плоди розсолом, щоб вони були повністю покриті. За потреби встановити зверху гніт. Залишити яблука для природного бродіння в прохолодному місці, стежачи, щоб вони не виступали над розсолом. Тривалість приготування залежить від сорту яблук і температури, зазвичай це від 5 до 14 днів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Читайте також:

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.