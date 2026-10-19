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Головна Смак Квашені або мочені яблука за бабусиним рецептом: розсіл на 3 л води

Квашені або мочені яблука за бабусиним рецептом: розсіл на 3 л води

Ua ru
19 жовтня 2026 15:04
Мочені яблука на зиму: традиційний рецепт із листям і спеціями
Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Мочені яблука — традиційна домашня заготівля з приємним кисло-солодким смаком. Листя смородини, малини, вишні та хріну допоможе збагатити аромат, а природне бродіння зробить яблука особливо цікавими на смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вікторія Чернова, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • вода — 3 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • спеції — за смаком;
  • листя смородини, малини, вишні, кукурудзи та хріну — за смаком;
  • яблука — кількість залежить від об’єму посуду.
рецепт квашених яблук
Яблука в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яблука промити й щільно викласти в чисту ємність, чергуючи з листям і спеціями.
  2. У воді розчинити сіль і цукор, залити плоди розсолом, щоб вони були повністю покриті. За потреби встановити зверху гніт.
  3. Залишити яблука для природного бродіння в прохолодному місці, стежачи, щоб вони не виступали над розсолом.
  4. Тривалість приготування залежить від сорту яблук і температури, зазвичай це від 5 до 14 днів. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

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яблука рецепт квашені яблука ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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