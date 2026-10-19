Мочені яблука на зиму: традиційний рецепт із листям і спеціями

Квашені або мочені яблука за бабусиним рецептом: розсіл на 3 л води
Ua ru
19 жовтня 2026 15:04
Квашені яблука. Фото: кадр з відео
Мочені яблука — традиційна домашня заготівля з приємним кисло-солодким смаком. Листя смородини, малини, вишні та хріну допоможе збагатити аромат, а природне бродіння зробить яблука особливо цікавими на смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вікторія Чернова, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- вода — 3 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- спеції — за смаком;
- листя смородини, малини, вишні, кукурудзи та хріну — за смаком;
- яблука — кількість залежить від об’єму посуду.
Спосіб приготування
- Яблука промити й щільно викласти в чисту ємність, чергуючи з листям і спеціями.
- У воді розчинити сіль і цукор, залити плоди розсолом, щоб вони були повністю покриті. За потреби встановити зверху гніт.
- Залишити яблука для природного бродіння в прохолодному місці, стежачи, щоб вони не виступали над розсолом.
- Тривалість приготування залежить від сорту яблук і температури, зазвичай це від 5 до 14 днів.
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