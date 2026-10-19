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Главная Вкус Квашеные или моченые яблоки по бабушкиному рецепту: рассол на 3 л воды

Квашеные или моченые яблоки по бабушкиному рецепту: рассол на 3 л воды

Ua ru
19 октября 2026 15:04
Квашеные яблоки на зиму: традиционный рецепт с листьями и специями
Квашеные яблоки. Фото: кадр из видео

Маринованные яблоки — традиционная домашняя заготовка с приятным кисло-сладким вкусом. Листья смородины, малины, вишни и хрена помогут обогатить аромат, а естественное брожение придаст яблокам особый интересный вкус.

Рецепт опубликовала на YouTube-канале Виктория Чернова, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вода — 3 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • специи — по вкусу;
  • листья смородины, малины, вишни, кукурузы и хрена — по вкусу;
  • яблоки — количество зависит от объема посуды.
рецепт квашених яблук
Яблоки в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки промыть и плотно уложить в чистую емкость, чередуя с листьями и специями.
  2. В воде растворить соль и сахар, залить плоды рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. При необходимости установить сверху гнет.
  3. Оставить яблоки для естественного брожения в прохладном месте, следя за тем, чтобы они не выступали над рассолом.
  4. Продолжительность приготовления зависит от сорта яблок и температуры, обычно это от 5 до 14 дней.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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