Квашеные яблоки на зиму: традиционный рецепт с листьями и специями

Квашеные яблоки. Фото: кадр из видео

Маринованные яблоки — традиционная домашняя заготовка с приятным кисло-сладким вкусом. Листья смородины, малины, вишни и хрена помогут обогатить аромат, а естественное брожение придаст яблокам особый интересный вкус.

Рецепт опубликовала на YouTube-канале Виктория Чернова, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вода — 3 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

специи — по вкусу;

листья смородины, малины, вишни, кукурузы и хрена — по вкусу;

яблоки — количество зависит от объема посуды.

Яблоки в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яблоки промыть и плотно уложить в чистую емкость, чередуя с листьями и специями. В воде растворить соль и сахар, залить плоды рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. При необходимости установить сверху гнет. Оставить яблоки для естественного брожения в прохладном месте, следя за тем, чтобы они не выступали над рассолом. Продолжительность приготовления зависит от сорта яблок и температуры, обычно это от 5 до 14 дней.

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