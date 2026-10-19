Квашеные яблоки на зиму: традиционный рецепт с листьями и специями

Квашеные или моченые яблоки по бабушкиному рецепту: рассол на 3 л воды
Ua ru
19 октября 2026 15:04
Квашеные яблоки. Фото: кадр из видео
Маринованные яблоки — традиционная домашняя заготовка с приятным кисло-сладким вкусом. Листья смородины, малины, вишни и хрена помогут обогатить аромат, а естественное брожение придаст яблокам особый интересный вкус.
Рецепт опубликовала на YouTube-канале Виктория Чернова, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- вода — 3 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- специи — по вкусу;
- листья смородины, малины, вишни, кукурузы и хрена — по вкусу;
- яблоки — количество зависит от объема посуды.
Способ приготовления
- Яблоки промыть и плотно уложить в чистую емкость, чередуя с листьями и специями.
- В воде растворить соль и сахар, залить плоды рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. При необходимости установить сверху гнет.
- Оставить яблоки для естественного брожения в прохладном месте, следя за тем, чтобы они не выступали над рассолом.
- Продолжительность приготовления зависит от сорта яблок и температуры, обычно это от 5 до 14 дней.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Неожиданная добавка при квашении капусты — получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.
Читайте также:
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом — рецепт никогда не подводит.