Квашені огірки та помідори в 1 банці: рецепт заготівлі зі смачним розсолом

Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо не можете обрати між квашеними огірками та помідорами, приготуйте їх разом. Овочі чудово поєднуються в одній банці, виходять хрусткими, соковитими, а розсіл — настільки смачним, що його випивають до останньої краплі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

невеликі огірки;

невеликі щільні помідори;

кріп;

петрушка;

листя хрону;

листя смородини;

листя вишні;

листя винограду;

часник;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води.

Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Підготувати банки та кришки. На дно викласти кріп, петрушку, листя, а також кілька зубчиків часнику. Щільно скласти огірки, зверху викласти помідори. Додати сіль із розрахунку 1 столова ложка на літр банки. Залити овочі холодною водою, за бажанням накрити зверху листям винограду та закрити капроновими кришками. Залишити банки у прохолодному місці на 2–3 тижні. Через 5–7 днів почнеться природне бродіння — розсіл помутніє і з'явиться піна. Після завершення бродіння за потреби злити трохи розсолу, протерти краї банок, замінити кришки на чисті та поставити заготовку на зберігання.

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