Квашені огірки та помідори в 1 банці: рецепт заготівлі зі смачним розсолом
23 липня 2026 15:44
Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Якщо не можете обрати між квашеними огірками та помідорами, приготуйте їх разом. Овочі чудово поєднуються в одній банці, виходять хрусткими, соковитими, а розсіл — настільки смачним, що його випивають до останньої краплі.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- невеликі огірки;
- невеликі щільні помідори;
- кріп;
- петрушка;
- листя хрону;
- листя смородини;
- листя вишні;
- листя винограду;
- часник;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води.
Спосіб приготування
- Підготувати банки та кришки. На дно викласти кріп, петрушку, листя, а також кілька зубчиків часнику.
- Щільно скласти огірки, зверху викласти помідори.
- Додати сіль із розрахунку 1 столова ложка на літр банки.
- Залити овочі холодною водою, за бажанням накрити зверху листям винограду та закрити капроновими кришками.
- Залишити банки у прохолодному місці на 2–3 тижні.
- Через 5–7 днів почнеться природне бродіння — розсіл помутніє і з'явиться піна.
- Після завершення бродіння за потреби злити трохи розсолу, протерти краї банок, замінити кришки на чисті та поставити заготовку на зберігання.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.
Читайте Новини.live!