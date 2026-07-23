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Квашені огірки та помідори в 1 банці: рецепт заготівлі зі смачним розсолом

23 липня 2026 15:44
Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо не можете обрати між квашеними огірками та помідорами, приготуйте їх разом. Овочі чудово поєднуються в одній банці, виходять хрусткими, соковитими, а розсіл — настільки смачним, що його випивають до останньої краплі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • невеликі огірки;
  • невеликі щільні помідори;
  • кріп;
  • петрушка;
  • листя хрону;
  • листя смородини;
  • листя вишні;
  • листя винограду;
  • часник;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води.
Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Підготувати банки та кришки. На дно викласти кріп, петрушку, листя, а також кілька зубчиків часнику.
  2. Щільно скласти огірки, зверху викласти помідори.
  3. Додати сіль із розрахунку 1 столова ложка на літр банки.
  4. Залити овочі холодною водою, за бажанням накрити зверху листям винограду та закрити капроновими кришками.
  5. Залишити банки у прохолодному місці на 2–3 тижні.
  6. Через 5–7 днів почнеться природне бродіння — розсіл помутніє і з'явиться піна.
  7. Після завершення бродіння за потреби злити трохи розсолу, протерти краї банок, замінити кришки на чисті та поставити заготовку на зберігання.

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