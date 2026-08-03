Квашені огірки з борошном за рецептом бабусі: на смак як бочкові
3 серпня 2026 21:04
Квашені огірки з борошном. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо любите справжні бочкові огірки, цей рецепт точно вартий уваги. Мінімум інгредієнтів, природне квашення та старий перевірений секрет із борошном допомагають отримати хрусткі, ароматні й дуже смачні огірки, які чудово смакують узимку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — приблизно 700 г;
- вода — 500 мл;
- сіль — 1 ст. л. без гірки;
- борошно — 1 ст. л.;
- часник — 3 зубчики;
- суцвіття кропу — 1–2 шт.;
- листя хрону — 1 невеликий листок.
Спосіб приготування
- Огірки помити, залити холодною водою на 1 годину, після чого зрізати кінчики.
- На дно чистої банки покласти листя хрону, кріп і часник. Щільно заповнити банку огірками.
- У холодній воді розчинити сіль і борошно, добре перемішати та залити огірки розсолом.
- Нещільно накрити банку кришкою й залишити в теплому місці на 3 доби. Під час бродіння поставити банку в миску, адже розсіл може переливатися.
- Після завершення ферментації щільно закрити банку та перенести в холодильник або холодний погріб.
- Через кілька днів огірки набудуть насиченого бочкового смаку.
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