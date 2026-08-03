Квашені огірки з борошном за рецептом бабусі: на смак як бочкові

Квашені огірки з борошном. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо любите справжні бочкові огірки, цей рецепт точно вартий уваги. Мінімум інгредієнтів, природне квашення та старий перевірений секрет із борошном допомагають отримати хрусткі, ароматні й дуже смачні огірки, які чудово смакують узимку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — приблизно 700 г;

вода — 500 мл;

сіль — 1 ст. л. без гірки;

борошно — 1 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

суцвіття кропу — 1–2 шт.;

листя хрону — 1 невеликий листок.

Огірки в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки помити, залити холодною водою на 1 годину, після чого зрізати кінчики. На дно чистої банки покласти листя хрону, кріп і часник. Щільно заповнити банку огірками. У холодній воді розчинити сіль і борошно, добре перемішати та залити огірки розсолом. Нещільно накрити банку кришкою й залишити в теплому місці на 3 доби. Під час бродіння поставити банку в миску, адже розсіл може переливатися. Після завершення ферментації щільно закрити банку та перенести в холодильник або холодний погріб. Через кілька днів огірки набудуть насиченого бочкового смаку.

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