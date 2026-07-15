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Головна Смак Рецепт хрустких малосольних огірків за 3 дні: рецепт на 1,5 л банку

Рецепт хрустких малосольних огірків за 3 дні: рецепт на 1,5 л банку

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 12:04
Хрусткі малосольні огірки холодним способом: простий рецепт на 1,5-літрову банку
Малосольні огірки. Фото: кадр з відео

Малосольні огірки — одна з найулюбленіших літніх закусок. Для цього рецепта не потрібно кип'ятити розсіл чи витрачати багато часу. Достатньо залити огірки холодною водою зі спеціями та трохи зачекати. Уже через кілька днів вони стануть хрусткими, ароматними й чудово смакуватимуть до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1,5-літрову банку):

  • огірки — близько 1 кг;
  • кріп — 4–5 гілочок;
  • часник — 3 зубчики;
  • гострий перець чилі — за смаком;
  • сіль кам'яна — 1,5 ст. л.;
  • холодна вода — скільки увійде в банку.
рецепт малосольних огірків
Огірки та сіль. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Огірки добре вимити та замочити в холодній воді на 1–2 години.
  2. На дно чистої банки викласти частину кропу, нарізаний часник і шматочок гострого перцю.
  3. Відрізати в огірків кінчики, щільно скласти їх у банку, зверху додати ще кріп і часник.
  4. Всипати сіль, залити банку холодною водою до самого верху та закрити кришкою.
  5. Залишити огірки при кімнатній температурі на 2–5 днів.
  6. Після того як вони просоляться, переставити банку в холодильник.

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рецепт малосольні огірки закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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