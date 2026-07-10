Хрусткі квашені огірки на зиму: перевірений рецепт без стерилізації

Огірки для консервації. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб заготівлі огірків багато років передається з покоління в покоління. Завдяки холодному засолюванню та натуральному бродінню огірки виходять настільки смачними та хрусткими, що легко можуть конкурувати з бочковими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1 трилітрову банку):

огірки засолювальних сортів — скільки вміститься;

сіль — 3 ст. л. з невеликою гіркою;

холодна вода — для заливання;

парасольки кропу — за смаком;

листя хрону — 2–3 шт.;

листя вишні — 3–5 шт.;

листя смородини — 3–5 шт. за бажанням;

часник — 1/2 головки.

Для інших банок:

на 2-літрову банку — 2 ст. л. солі;

на 1-літрову банку — 1 ст. л. солі.

Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 2 години. На дно чистих банок викласти парасольки кропу, листя хрону, вишні та смородини, додати нарізаний часник. Щільно укласти огірки, зверху накрити кропом і листком хрону. Додати необхідну кількість солі, залити холодною водою до самого верху та закрити капроновою кришкою. Перекотити банку, щоб сіль повністю розчинилася. Поставити банки у глибоку ємність і залишити в теплому місці на 3–5 днів. Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю та довести до кипіння, поки перестане утворюватися піна. Огірки промити холодною водою, за бажанням додати трохи свіжого кропу та часнику. Залити банки окропом на 5 хвилин, воду злити та відразу наповнити киплячим розсолом. Закатати стерилізованими кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

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