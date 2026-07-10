Хрустящие маринованные огурцы на зиму: проверенный рецепт без стерилизации

Огурцы для консервирования. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ заготовки огурцов на протяжении многих лет передается из поколения в поколение. Благодаря холодному засолу и естественному брожению огурцы получаются настолько вкусными и хрустящими, что легко могут составить конкуренцию бочковым.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (на 1 трехлитровую банку):

огурцы солевых сортов — сколько поместится;

соль — 3 ст. л. с небольшой горкой;

холодная вода — для заливки;

веточки укропа — по вкусу;

листья хрена — 2–3 шт.;

листья вишни — 3–5 шт.;

листья смородины — 3–5 шт. по желанию;

чеснок — 1/2 головки.

Для остальных банок:

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на 2-литровую банку — 2 ст. л. соли;

на 1-литровую банку — 1 ст. л. соли.

Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2 часа. На дно чистых банок выложить зонтики укропа, листья хрена, вишни и смородины, добавить нарезанный чеснок. Плотно уложить огурцы, сверху накрыть укропом и листьями хрена. Добавить необходимое количество соли, залить холодной водой до самого верха и закрыть капроновой крышкой. Покачать банку, чтобы соль полностью растворилась. Поставить банки в глубокую емкость и оставить в тёплом месте на 3–5 дней. По окончании брожения слить рассол в кастрюлю и довести до кипения, пока не перестанет образовываться пена. Огурцы промыть холодной водой, по желанию добавить немного свежего укропа и чеснока. Залить банки кипятком на 5 минут, слить воду и сразу же наполнить кипящим рассолом. Закатать стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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