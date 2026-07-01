Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хрустящие квашеные огурцы: нужно добавить 3 столовые ложки муки в 3-литровую банку

Хрустящие квашеные огурцы: нужно добавить 3 столовые ложки муки в 3-литровую банку

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 15:34
Квашеные огурцы на зиму с секретным ингредиентом: рецепт хрустящих огурцов
Квашеные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется, чтобы квашеные огурцы оставались хрустящими вплоть до самой весны, стоит попробовать этот необычный способ. Все, что понадобится, — добавить в банку один простой ингредиент, который многие хозяйки незаслуженно обходят стороной. Благодаря такому рецепту огурцы получаются ароматными, упругими и с насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 4 кг;
  • чеснок — 15 зубчиков;
  • соль — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
  • мука — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
  • веточки укропа — по вкусу;
  • листья вишни — по вкусу;
  • листья чёрной смородины — по вкусу;
  • листья хрена — по вкусу;
  • листья винограда — по вкусу;
  • холодная вода.
рецепт квашених огірків з борошном
Приготовление огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа.
  2. На дно чистых банок выложить листья вишни, смородины, хрена и винограда, после чего плотно наполнить их огурцами, добавляя чеснок.
  3. В каждую банку добавить соль и муку, влить немного холодной воды, а затем долить почти до верха.
  4. Накрыть капроновыми крышками и хорошо встряхнуть, чтобы мука равномерно растворилась.
  5. Сверху положить веточки укропа, долить воду до краев и плотно закрыть.
  6. Оставить банки при комнатной температуре на 3 суток для квашения.
  7. После этого проверить вкус и, если огурцы готовы, закрыть металлическими крышками и перенести в прохладное место для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт квашенные огурцы ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации