Квашені огірки на зиму з секретним інгредієнтом: хрусткий рецепт

Хрумкі квашені огірки: потрібно додати 3 столові ложки борошна на 3 л банку
Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 15:34
Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться, щоб квашені огірки залишалися хрусткими до самої весни, варто спробувати цей незвичайний спосіб. Усе, що знадобиться, — додати до банки один простий інгредієнт, який багато господинь незаслужено оминають. Завдяки такому рецепту огірки виходять ароматними, пружними та з насиченим смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 4 кг;
- часник — 15 зубчиків;
- сіль — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;
- борошно — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;
- парасольки кропу — за смаком;
- листя вишні — за смаком;
- листя чорної смородини — за смаком;
- листя хрону — за смаком;
- листя винограду — за смаком;
- холодна вода.
Спосіб приготування
- Огірки добре помити, обрізати кінчики та замочити в холодній воді на 2–3 години.
- На дно чистих банок викласти листя вишні, смородини, хрону й винограду, після чого щільно наповнити їх огірками, додаючи часник.
- У кожну банку додати сіль і борошно, влити трохи холодної води, а потім долити майже доверху.
- Накрити капроновими кришками й добре струсити, щоб борошно рівномірно розчинилося.
- Додати зверху парасольки кропу, долити воду до країв і щільно закрити.
- Залишити банки при кімнатній температурі на 3 доби для квашення.
- Після цього перевірити смак і, якщо огірки готові, закрити металевими кришками та перенести в прохолодне місце для зберігання.
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