Квашені огірки на зиму з секретним інгредієнтом: хрусткий рецепт

Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться, щоб квашені огірки залишалися хрусткими до самої весни, варто спробувати цей незвичайний спосіб. Усе, що знадобиться, — додати до банки один простий інгредієнт, який багато господинь незаслужено оминають. Завдяки такому рецепту огірки виходять ароматними, пружними та з насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 4 кг;

часник — 15 зубчиків;

сіль — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;

борошно — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;

парасольки кропу — за смаком;

листя вишні — за смаком;

листя чорної смородини — за смаком;

листя хрону — за смаком;

листя винограду — за смаком;

холодна вода.

Приготування огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре помити, обрізати кінчики та замочити в холодній воді на 2–3 години. На дно чистих банок викласти листя вишні, смородини, хрону й винограду, після чого щільно наповнити їх огірками, додаючи часник. У кожну банку додати сіль і борошно, влити трохи холодної води, а потім долити майже доверху. Накрити капроновими кришками й добре струсити, щоб борошно рівномірно розчинилося. Додати зверху парасольки кропу, долити воду до країв і щільно закрити. Залишити банки при кімнатній температурі на 3 доби для квашення. Після цього перевірити смак і, якщо огірки готові, закрити металевими кришками та перенести в прохолодне місце для зберігання.

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