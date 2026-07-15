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Главная Вкус Рецепт хрустящих малосольных огурцов за 3 дня: рецепт на банку объемом 1,5 л

Рецепт хрустящих малосольных огурцов за 3 дня: рецепт на банку объемом 1,5 л

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 12:04
Хрустящие малосольные огурцы, приготовленные холодным способом: простой рецепт на 1,5-литровую банку
Малосольные огурцы. Фото: кадр из видео

Малосольные огурцы — одна из самых любимых летних закусок. Для этого рецепта не нужно кипятить рассол или тратить много времени. Достаточно залить огурцы холодной водой со специями и немного подождать. Уже через несколько дней они станут хрустящими, ароматными и будут прекрасно сочетаться с любым блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1,5-литровую банку):

  • огурцы — около 1 кг;
  • укроп — 4–5 веточек;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • острый перец чили — по вкусу;
  • каменная соль — 1,5 ст. л.;
  • холодная вода — столько, сколько поместится в банку.
рецепт малосольних огірків
Огурцы и соль. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа.
  2. На дно чистой банки выложить часть укропа, нарезанный чеснок и кусочек острого перца.
  3. Отрезать у огурцов кончики, плотно уложить их в банку, сверху добавить ещё укроп и чеснок.
  4. Всыпать соль, залить банку холодной водой до самого верха и закрыть крышкой.
  5. Оставить огурцы при комнатной температуре на 2–5 дней.
  6. После того как они просолятся, переставить банку в холодильник.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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