Хрустящие малосольные огурцы, приготовленные холодным способом: простой рецепт на 1,5-литровую банку

Рецепт хрустящих малосольных огурцов за 3 дня: рецепт на банку объемом 1,5 л
Малосольные огурцы — одна из самых любимых летних закусок. Для этого рецепта не нужно кипятить рассол или тратить много времени. Достаточно залить огурцы холодной водой со специями и немного подождать. Уже через несколько дней они станут хрустящими, ароматными и будут прекрасно сочетаться с любым блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 1,5-литровую банку):
- огурцы — около 1 кг;
- укроп — 4–5 веточек;
- чеснок — 3 зубчика;
- острый перец чили — по вкусу;
- каменная соль — 1,5 ст. л.;
- холодная вода — столько, сколько поместится в банку.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа.
- На дно чистой банки выложить часть укропа, нарезанный чеснок и кусочек острого перца.
- Отрезать у огурцов кончики, плотно уложить их в банку, сверху добавить ещё укроп и чеснок.
- Всыпать соль, залить банку холодной водой до самого верха и закрыть крышкой.
- Оставить огурцы при комнатной температуре на 2–5 дней.
- После того как они просолятся, переставить банку в холодильник.
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