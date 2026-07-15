Хрустящие малосольные огурцы, приготовленные холодным способом: простой рецепт на 1,5-литровую банку

Малосольные огурцы. Фото: кадр из видео

Малосольные огурцы — одна из самых любимых летних закусок. Для этого рецепта не нужно кипятить рассол или тратить много времени. Достаточно залить огурцы холодной водой со специями и немного подождать. Уже через несколько дней они станут хрустящими, ароматными и будут прекрасно сочетаться с любым блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 1,5-литровую банку):

огурцы — около 1 кг;

укроп — 4–5 веточек;

чеснок — 3 зубчика;

острый перец чили — по вкусу;

каменная соль — 1,5 ст. л.;

холодная вода — столько, сколько поместится в банку.

Огурцы и соль. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа. На дно чистой банки выложить часть укропа, нарезанный чеснок и кусочек острого перца. Отрезать у огурцов кончики, плотно уложить их в банку, сверху добавить ещё укроп и чеснок. Всыпать соль, залить банку холодной водой до самого верха и закрыть крышкой. Оставить огурцы при комнатной температуре на 2–5 дней. После того как они просолятся, переставить банку в холодильник.

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