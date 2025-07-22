Квашені помідори рецепт приготування з фото — як зробити томати, як з бочки, у банках

Квашені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці квашені помідори смакують так, ніби зберігались у справжній бочці в бабусиному льосі. Вони хрумкі, ароматні й з приємною кислинкою — усе завдяки правильній ферментації. Простий рецепт, який дарує ідеальну закуску до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

помідори — стиглі, середнього розміру, з товстою шкіркою;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води;

вода — чиста фільтрована;

зелень або корінь петрушки — до свого смаку;

часник — кілька зубців;

квітка кропу — 1–2 шт.;

листя хрону — кілька штук.

Спосіб приготування

Ретельно вимити помідори у холодній воді, видалити плодоніжки.

Зелень в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати зелень, часник, хрін і кріп — усе повинно бути свіжим та духмяним.

Сіль та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистих банок викласти петрушку (зелень або корінь), зубці часнику, кропову квітку та листя хрону.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно наповнити банки помідорами, намагаючись не пошкодити плоди.

Капронові кришки. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо приготувати розсіл: розчинити сіль у фільтрованій воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки так, щоб рідина повністю покривала овочі.

Банка з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Капронові кришки обдати окропом для м’якості та щільно закрити ними банки. Залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів.

Квашені помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли з’явиться характерний кислий запах, а розсіл стане трохи мутним, перенести заготівлі у прохолодне місце — холодильник або льох.

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