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Головна arrow Смак arrow Квашені помідори, як бочкові — рецепт ферментованих томатів arrow

Квашені помідори, як бочкові — рецепт ферментованих томатів

22 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Квашені помідори рецепт приготування з фото — як зробити томати, як з бочки, у банках
Квашені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці квашені помідори смакують так, ніби зберігались у справжній бочці в бабусиному льосі. Вони хрумкі, ароматні й з приємною кислинкою — усе завдяки правильній ферментації. Простий рецепт, який дарує ідеальну закуску до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • помідори — стиглі, середнього розміру, з товстою шкіркою;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
  • вода — чиста фільтрована;
  • зелень або корінь петрушки — до свого смаку;
  • часник — кілька зубців;
  • квітка кропу — 1–2 шт.;
  • листя хрону — кілька штук.

Спосіб приготування

Ретельно вимити помідори у холодній воді, видалити плодоніжки.

Квашені помідори рецепт приготування з фото, як зробити томати, як з бочки, у банках
Зелень в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати зелень, часник, хрін і кріп — усе повинно бути свіжим та духмяним.

квашені помідори рецепт приготування з фото
Сіль та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистих банок викласти петрушку (зелень або корінь), зубці часнику, кропову квітку та листя хрону.

смачні квашені помідори рецепт приготування з фото
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно наповнити банки помідорами, намагаючись не пошкодити плоди.

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Капронові кришки. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо приготувати розсіл: розчинити сіль у фільтрованій воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки так, щоб рідина повністю покривала овочі.

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Банка з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Капронові кришки обдати окропом для м’якості та щільно закрити ними банки. Залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів.

корисні та смачні квашені помідори рецепт приготування
Квашені помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли з’явиться характерний кислий запах, а розсіл стане трохи мутним, перенести заготівлі у прохолодне місце — холодильник або льох.

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