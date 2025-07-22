Квашені помідори рецепт приготування з фото — як зробити томати, як з бочки, у банках

Квашені помідори, як бочкові — рецепт ферментованих томатів
Ці квашені помідори смакують так, ніби зберігались у справжній бочці в бабусиному льосі. Вони хрумкі, ароматні й з приємною кислинкою — усе завдяки правильній ферментації. Простий рецепт, який дарує ідеальну закуску до будь-якої страви.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- помідори — стиглі, середнього розміру, з товстою шкіркою;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
- вода — чиста фільтрована;
- зелень або корінь петрушки — до свого смаку;
- часник — кілька зубців;
- квітка кропу — 1–2 шт.;
- листя хрону — кілька штук.
Спосіб приготування
Ретельно вимити помідори у холодній воді, видалити плодоніжки.
Підготувати зелень, часник, хрін і кріп — усе повинно бути свіжим та духмяним.
На дно чистих банок викласти петрушку (зелень або корінь), зубці часнику, кропову квітку та листя хрону.
Щільно наповнити банки помідорами, намагаючись не пошкодити плоди.
Окремо приготувати розсіл: розчинити сіль у фільтрованій воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 літр. Залити банки так, щоб рідина повністю покривала овочі.
Капронові кришки обдати окропом для м’якості та щільно закрити ними банки. Залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів.
Коли з’явиться характерний кислий запах, а розсіл стане трохи мутним, перенести заготівлі у прохолодне місце — холодильник або льох.
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