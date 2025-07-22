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Квашеные помидоры, как бочковые — рецепт ферментированных томатов

22 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Квашеные помидоры рецепт приготовления с фото — как сделать томаты, как из бочки, в банках
Квашеные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти квашеные помидоры на вкус так, будто хранились в настоящей бочке в бабушкином погребе. Они хрустящие, ароматные и с приятной кислинкой — все благодаря правильной ферментации. Простой рецепт, который дарит идеальную закуску к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • помидоры — спелые, среднего размера, с толстой кожицей;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
  • вода — чистая фильтрованная;
  • зелень или корень петрушки — по своему вкусу;
  • чеснок — несколько зубцов;
  • цветок укропа — 1-2 шт.;
  • листья хрена — несколько штук.

Способ приготовления

Тщательно вымыть помидоры в холодной воде, удалить плодоножки.

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Зелень в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить зелень, чеснок, хрен и укроп — все должно быть свежим и ароматным.

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Соль и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистых банок выложить петрушку (зелень или корень), зубцы чеснока, укропный цветок и листья хрена.

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Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно наполнить банки помидорами, стараясь не повредить плоды.

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Капроновые крышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно приготовить рассол: растворить соль в фильтрованной воде из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.

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Банка с помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Капроновые крышки обдать кипятком для мягкости и плотно закрыть ими банки. Оставить при комнатной температуре на 5-7 дней.

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Квашеные помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда появится характерный кислый запах, а рассол станет немного мутным, перенести заготовки в прохладное место — холодильник или погреб.

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Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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