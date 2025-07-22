Квашеные помидоры рецепт приготовления с фото — как сделать томаты, как из бочки, в банках

Квашеные помидоры, как бочковые — рецепт ферментированных томатов
Эти квашеные помидоры на вкус так, будто хранились в настоящей бочке в бабушкином погребе. Они хрустящие, ароматные и с приятной кислинкой — все благодаря правильной ферментации. Простой рецепт, который дарит идеальную закуску к любому блюду.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- помидоры — спелые, среднего размера, с толстой кожицей;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- вода — чистая фильтрованная;
- зелень или корень петрушки — по своему вкусу;
- чеснок — несколько зубцов;
- цветок укропа — 1-2 шт.;
- листья хрена — несколько штук.
Способ приготовления
Тщательно вымыть помидоры в холодной воде, удалить плодоножки.
Подготовить зелень, чеснок, хрен и укроп — все должно быть свежим и ароматным.
На дно чистых банок выложить петрушку (зелень или корень), зубцы чеснока, укропный цветок и листья хрена.
Плотно наполнить банки помидорами, стараясь не повредить плоды.
Отдельно приготовить рассол: растворить соль в фильтрованной воде из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.
Капроновые крышки обдать кипятком для мягкости и плотно закрыть ими банки. Оставить при комнатной температуре на 5-7 дней.
Когда появится характерный кислый запах, а рассол станет немного мутным, перенести заготовки в прохладное место — холодильник или погреб.
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