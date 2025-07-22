Квашеные помидоры рецепт приготовления с фото — как сделать томаты, как из бочки, в банках

Квашеные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти квашеные помидоры на вкус так, будто хранились в настоящей бочке в бабушкином погребе. Они хрустящие, ароматные и с приятной кислинкой — все благодаря правильной ферментации. Простой рецепт, который дарит идеальную закуску к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

помидоры — спелые, среднего размера, с толстой кожицей;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды;

вода — чистая фильтрованная;

зелень или корень петрушки — по своему вкусу;

чеснок — несколько зубцов;

цветок укропа — 1-2 шт.;

листья хрена — несколько штук.

Способ приготовления

Тщательно вымыть помидоры в холодной воде, удалить плодоножки.

Зелень в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить зелень, чеснок, хрен и укроп — все должно быть свежим и ароматным.

Соль и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистых банок выложить петрушку (зелень или корень), зубцы чеснока, укропный цветок и листья хрена.

Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно наполнить банки помидорами, стараясь не повредить плоды.

Капроновые крышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно приготовить рассол: растворить соль в фильтрованной воде из расчета 1 ст. л. на 1 литр. Залить банки так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.

Банка с помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Капроновые крышки обдать кипятком для мягкости и плотно закрыть ими банки. Оставить при комнатной температуре на 5-7 дней.

Квашеные помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда появится характерный кислый запах, а рассол станет немного мутным, перенести заготовки в прохладное место — холодильник или погреб.

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