Фаршировані квашені помідори на зиму: ароматна закуска з хріном і зеленню

Квашені помідори з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашені помідори — одна з тих домашніх заготовок, які з кожним днем стають лише смачнішими. Гостра ароматна начинка додає плодам особливого смаку, а простий розсіл допомагає зберегти їхню природну кислинку та свіжість.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 4 кг;

хрін — за смаком;

кріп — пучок;

петрушка — пучок;

часник — 60 г;

гіркий перець — 25 г.

Маринад на 1 л води:

вода — 1 л.;

сіль — 50 г;

гірчичний порошок — 10 г.

Помідори з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Помідори помити та зробити зверху хрестоподібні надрізи, не розділяючи плоди повністю. Для начинки подрібнити часник, кріп, петрушку, хрін і гострий перець. Перемішати всі інгредієнти. Наповнити кожен помідор ароматною сумішшю та щільно викласти плоди у стерильні банки. Для розсолу розчинити сіль і гірчичний порошок у воді. Остудити до теплого стану та залити ним помідори. Накрити банки кришками й залишити при кімнатній температурі на кілька днів для квашення. Коли з’явиться кислуватий аромат і помідори змінять колір, перенести їх у прохолодне місце для зберігання.

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