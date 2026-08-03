Квашені помідори з начинкою: рецепт з хріном та часником
3 серпня 2026 22:04
Квашені помідори з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua
Квашені помідори — одна з тих домашніх заготовок, які з кожним днем стають лише смачнішими. Гостра ароматна начинка додає плодам особливого смаку, а простий розсіл допомагає зберегти їхню природну кислинку та свіжість.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 4 кг;
- хрін — за смаком;
- кріп — пучок;
- петрушка — пучок;
- часник — 60 г;
- гіркий перець — 25 г.
Маринад на 1 л води:
- вода — 1 л.;
- сіль — 50 г;
- гірчичний порошок — 10 г.
Спосіб приготування
- Помідори помити та зробити зверху хрестоподібні надрізи, не розділяючи плоди повністю.
- Для начинки подрібнити часник, кріп, петрушку, хрін і гострий перець. Перемішати всі інгредієнти.
- Наповнити кожен помідор ароматною сумішшю та щільно викласти плоди у стерильні банки.
- Для розсолу розчинити сіль і гірчичний порошок у воді.
- Остудити до теплого стану та залити ним помідори.
- Накрити банки кришками й залишити при кімнатній температурі на кілька днів для квашення.
- Коли з’явиться кислуватий аромат і помідори змінять колір, перенести їх у прохолодне місце для зберігання.
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