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Квашені помідори з начинкою: рецепт з хріном та часником

3 серпня 2026 22:04
Квашені помідори з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Квашені помідори — одна з тих домашніх заготовок, які з кожним днем стають лише смачнішими. Гостра ароматна начинка додає плодам особливого смаку, а простий розсіл допомагає зберегти їхню природну кислинку та свіжість.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 4 кг;
  • хрін — за смаком;
  • кріп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • часник — 60 г;
  • гіркий перець — 25 г.

Маринад на 1 л води:

  • вода — 1 л.;
  • сіль — 50 г;
  • гірчичний порошок — 10 г.
Помідори з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори помити та зробити зверху хрестоподібні надрізи, не розділяючи плоди повністю.
  2. Для начинки подрібнити часник, кріп, петрушку, хрін і гострий перець. Перемішати всі інгредієнти.
  3. Наповнити кожен помідор ароматною сумішшю та щільно викласти плоди у стерильні банки.
  4. Для розсолу розчинити сіль і гірчичний порошок у воді.
  5. Остудити до теплого стану та залити ним помідори.
  6. Накрити банки кришками й залишити при кімнатній температурі на кілька днів для квашення. 
  7. Коли з’явиться кислуватий аромат і помідори змінять колір, перенести їх у прохолодне місце для зберігання.

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