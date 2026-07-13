Лечо з кабачками на зиму: рецепт без краплі оцту, а стоять до весни
Домашні заготовки завжди мають особливий смак, адже в них зберігається аромат літа. Це лечо з кабачками виходить ніжним, густим і насиченим, а завдяки правильному приготуванню овочі залишаються смачними, а не перетворюються на однорідну масу. Така баночка взимку стане чудовим доповненням до м’яса, гарнірів або просто до свіжого хліба.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1 кг;
- помідори — 2 кг;
- солодкий перець — 500 г;
- петрушка — пучок;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- перець горошком — 15 шт.
Спосіб приготування
- Нарізати помідори невеликими шматочками, перекласти в каструлю та довести до кипіння.
- Зменшити вогонь і тушкувати приблизно 20 хвилин, щоб утворилася томатна основа.
- Кабачки та солодкий перець нарізати кубиками, петрушку дрібно посікти.
- Додати до томатів цукор і кабачки, перемішати та варити близько 30 хвилин до м’якості овочів.
- Додати солодкий перець, лавровий лист і перець горошком.
- Готувати ще приблизно 20 хвилин, поки перець стане м’яким.
- Посолити лечо, додати петрушку та варити ще 10 хвилин без кришки, щоб маса трохи загусла.
- Готове гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.
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