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Лечо з кабачками на зиму: рецепт без краплі оцту, а стоять до весни

13 липня 2026 14:44
Лечо з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Домашні заготовки завжди мають особливий смак, адже в них зберігається аромат літа. Це лечо з кабачками виходить ніжним, густим і насиченим, а завдяки правильному приготуванню овочі залишаються смачними, а не перетворюються на однорідну масу. Така баночка взимку стане чудовим доповненням до м’яса, гарнірів або просто до свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 1 кг;
  • помідори — 2 кг;
  • солодкий перець — 500 г;
  • петрушка — пучок;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • перець горошком — 15 шт.
Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати помідори невеликими шматочками, перекласти в каструлю та довести до кипіння. 
  2. Зменшити вогонь і тушкувати приблизно 20 хвилин, щоб утворилася томатна основа.
  3. Кабачки та солодкий перець нарізати кубиками, петрушку дрібно посікти.
  4. Додати до томатів цукор і кабачки, перемішати та варити близько 30 хвилин до м’якості овочів.
  5. Додати солодкий перець, лавровий лист і перець горошком.
  6. Готувати ще приблизно 20 хвилин, поки перець стане м’яким.
  7. Посолити лечо, додати петрушку та варити ще 10 хвилин без кришки, щоб маса трохи загусла.
  8. Готове гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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