Лечо з рисом на зиму: знадобиться 1 кг перців та 500 г крупи
Спробуйте це ароматне лечо, коли хочеться заготовити на зиму не просто овочеву закуску, а справді ситну домашню страву. Солодкий перець, соковиті помідори, морква, цибуля та рис чудово поєднуються, а готова консервація виручає, коли потрібно швидко нагодувати родину.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- морква — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- цибуля — 2 кг;
- олія — 500 мл;
- рис пропарений — до 500 г;
- цукор — 200 г;
- сіль — 70 г;
- оцет 9% — 50–70 г;
- часник — кілька зубчиків;
- мелений перець — до смаку;
- куркума — 1 ст. л. за бажанням.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати, моркву натерти й тушкувати в олії до м’якості.
- Помідори подрібнити, перець нарізати шматочками та додати до овочів.
- Тушкувати все разом 30–35 хвилин. Потім всипати рис, сіль і за бажанням куркуму.
- Готувати ще 15–20 хвилин, після чого додати цукор, оцет і перець.
- Наприкінці покласти подрібнений часник та довести рис до готовності.
- Гаряче лечо розкласти у стерильні сухі банки й герметично закрити.
- Перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.
- У результаті виходить густа, ароматна й ситна заготівля, яка взимку легко замінить повноцінну домашню страву.
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