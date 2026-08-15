Лечо з рисом на зиму: знадобиться 1 кг перців та 500 г крупи

Лечо з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Спробуйте це ароматне лечо, коли хочеться заготовити на зиму не просто овочеву закуску, а справді ситну домашню страву. Солодкий перець, соковиті помідори, морква, цибуля та рис чудово поєднуються, а готова консервація виручає, коли потрібно швидко нагодувати родину.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

цибуля — 2 кг;

олія — 500 мл;

рис пропарений — до 500 г;

цукор — 200 г;

сіль — 70 г;

оцет 9% — 50–70 г;

часник — кілька зубчиків;

мелений перець — до смаку;

куркума — 1 ст. л. за бажанням.

Приготування лечо. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати, моркву натерти й тушкувати в олії до м’якості. Помідори подрібнити, перець нарізати шматочками та додати до овочів. Тушкувати все разом 30–35 хвилин. Потім всипати рис, сіль і за бажанням куркуму. Готувати ще 15–20 хвилин, після чого додати цукор, оцет і перець. Наприкінці покласти подрібнений часник та довести рис до готовності. Гаряче лечо розкласти у стерильні сухі банки й герметично закрити. Перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження. У результаті виходить густа, ароматна й ситна заготівля, яка взимку легко замінить повноцінну домашню страву.

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