Легендарна наливка "П'яна вишня": домашній рецепт

Вишні з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо в сезон вишні хочеться заготовити не лише варення чи компот, обов'язково приготуйте домашню наливку. Вона має насичений рубіновий колір, приємний ягідний аромат і м'який смак. Готується без складних інгредієнтів, а після кількох місяців витримки стає ще смачнішою. Цей перевірений рецепт легко повторити навіть тим, хто готує наливку вперше.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вишня — 4 кг;

цукор — 900 г;

самогон 40° або інший міцний алкоголь — щоб повністю покрити ягоди.

Вишні в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Вишню помити та розкласти у дві 3-літрові банки по 2 кг. Додати по 200 г цукру, залити алкоголем так, щоб він повністю покрив ягоди, закрити банки й залиште настоюватися на 3 тижні. Після цього злити настій в окрему ємність, а до вишні всипте ще по 250 г цукру. Добре струсити банки та залиште ще на 7 днів, щоб ягоди пустили ароматний сироп. Отриманий сироп процідити і змішати з першим настоєм. Готову наливку розлити у пляшки та залишити дозрівати щонайменше на 2–3 місяці.

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