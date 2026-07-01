Легкий десерт "Леді": лише 2 інгредієнти, без випічки, без желатина та без цукру

Легкий десерт "Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли хочеться солодкого, але немає бажання вмикати духовку, цей десерт стане справжньою знахідкою. Для його приготування знадобляться лише два прості інгредієнти, а результат приємно здивує ніжною текстурою та насиченим шоколадним смаком. Ідеальний варіант для швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

стиглі банани — 6 шт.;

чорний шоколад без цукру — 250 г.

Спосіб приготування

Банани очистити, нарізати шматочками та подрібнити блендером до однорідного пюре. Чорний шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції. Додати його до бананового пюре й ретельно перемішати. Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою, накрити зверху та поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а ще краще — на ніч. Перед подачею акуратно дістати десерт із форми та за бажанням прикрасити тертим шоколадом, ягодами, шматочками банана або листочками м'яти.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.