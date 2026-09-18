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Головна Смак "Лінивчики" на сніданок за 10 хвилин: 200 г сиру та 250 мл кефіра

"Лінивчики" на сніданок за 10 хвилин: 200 г сиру та 250 мл кефіра

Ua ru
18 вересня 2026 05:04
Сирні оладки на кефірі зі смородиною: швидкий сніданок без дріжджів і духовки
Оладки "Лінивчики". Фото: smachnenke.com.ua

Для такого сніданку не знадобиться багато часу чи складних продуктів. Кисломолочний сир робить тісто ніжним, а соковиті ягоди додають приємної кислинки. Подавати готові оладки можна з медом, варенням або цукровою пудрою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г.;
  • кефір або кисле молоко — 250 мл.;
  • кисломолочний сир — 200 г.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1–3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорна або червона смородина — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на сніданок
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати теплий кефір, яйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Перемішати до однорідності.
  2. Поступово всипати просіяне борошно та додати соду.
  3. Замісити густе тісто, яке не розтікається з ложки.
  4. Додати смородину, обережно перемішати та залишити тісто на 10 хвилин.
  5. Розігріти сковорідку з олією. Викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні під кришкою до рум’яної скоринки.
  6. Перевернути й обсмажити з другого боку вже без кришки.
  7. Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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рецепт оладки ідея для сніданку кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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