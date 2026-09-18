Сирні оладки на кефірі зі смородиною: швидкий сніданок без дріжджів і духовки

Оладки "Лінивчики". Фото: smachnenke.com.ua

Для такого сніданку не знадобиться багато часу чи складних продуктів. Кисломолочний сир робить тісто ніжним, а соковиті ягоди додають приємної кислинки. Подавати готові оладки можна з медом, варенням або цукровою пудрою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

борошно — 250 г.;

кефір або кисле молоко — 250 мл.;

кисломолочний сир — 200 г.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1–3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л. без гірки;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорна або червона смородина — за смаком;

олія — для смаження.

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати теплий кефір, яйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Перемішати до однорідності. Поступово всипати просіяне борошно та додати соду. Замісити густе тісто, яке не розтікається з ложки. Додати смородину, обережно перемішати та залишити тісто на 10 хвилин. Розігріти сковорідку з олією. Викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні під кришкою до рум’яної скоринки. Перевернути й обсмажити з другого боку вже без кришки. Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.