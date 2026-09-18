Сирні оладки на кефірі зі смородиною: швидкий сніданок без дріжджів і духовки

"Лінивчики" на сніданок за 10 хвилин: 200 г сиру та 250 мл кефіра
Ua ru
18 вересня 2026 05:04
Оладки "Лінивчики". Фото: smachnenke.com.ua
Для такого сніданку не знадобиться багато часу чи складних продуктів. Кисломолочний сир робить тісто ніжним, а соковиті ягоди додають приємної кислинки. Подавати готові оладки можна з медом, варенням або цукровою пудрою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 250 г.;
- кефір або кисле молоко — 250 мл.;
- кисломолочний сир — 200 г.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1–3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорна або червона смородина — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кисломолочний сир розім’яти виделкою, додати теплий кефір, яйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Перемішати до однорідності.
- Поступово всипати просіяне борошно та додати соду.
- Замісити густе тісто, яке не розтікається з ложки.
- Додати смородину, обережно перемішати та залишити тісто на 10 хвилин.
- Розігріти сковорідку з олією. Викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні під кришкою до рум’яної скоринки.
- Перевернути й обсмажити з другого боку вже без кришки.
- Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати теплими.
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