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Главная Вкус "Ленивчики" на завтрак за 10 минут: 200 г творога и 250 мл кефира

"Ленивчики" на завтрак за 10 минут: 200 г творога и 250 мл кефира

Ua ru
18 сентября 2026 05:04
Творожные оладьи на кефире со смородиной: быстрый завтрак без дрожжей и духовки
Оладьи "Ленивчики". Фото: smachnenke.com.ua

Для такого завтрака не понадобится много времени или сложных ингредиентов. Творог делает тесто нежным, а сочные ягоды придают ему приятную кислинку. Готовые оладьи можно подавать с медом, вареньем или сахарной пудрой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 250 г;
  • кефир или простокваша — 250 мл;
  • творог — 200 г.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1–3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • чёрная или красная смородина — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок на сніданок
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог размять вилкой, добавить тёплый кефир, яйцо, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности.
  2. Постепенно всыпать просеянную муку и добавить соду.
  3. Замесить густое тесто, которое не растекается с ложки.
  4. Добавить смородину, осторожно перемешать и оставить тесто на 10 минут.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне под крышкой до румяной корочки.
  6. Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки.
  7. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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