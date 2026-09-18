Творожные оладьи на кефире со смородиной: быстрый завтрак без дрожжей и духовки

"Ленивчики" на завтрак за 10 минут: 200 г творога и 250 мл кефира
Ua ru
18 сентября 2026 05:04
Оладьи "Ленивчики". Фото: smachnenke.com.ua
Для такого завтрака не понадобится много времени или сложных ингредиентов. Творог делает тесто нежным, а сочные ягоды придают ему приятную кислинку. Готовые оладьи можно подавать с медом, вареньем или сахарной пудрой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- мука — 250 г;
- кефир или простокваша — 250 мл;
- творог — 200 г.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1–3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- соль — 0,5 ч. л.;
- чёрная или красная смородина — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог размять вилкой, добавить тёплый кефир, яйцо, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности.
- Постепенно всыпать просеянную муку и добавить соду.
- Замесить густое тесто, которое не растекается с ложки.
- Добавить смородину, осторожно перемешать и оставить тесто на 10 минут.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне под крышкой до румяной корочки.
- Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.
Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".
Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки
Читайте также:
Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.