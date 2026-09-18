Творожные оладьи на кефире со смородиной: быстрый завтрак без дрожжей и духовки

Оладьи "Ленивчики". Фото: smachnenke.com.ua

Для такого завтрака не понадобится много времени или сложных ингредиентов. Творог делает тесто нежным, а сочные ягоды придают ему приятную кислинку. Готовые оладьи можно подавать с медом, вареньем или сахарной пудрой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 250 г;

кефир или простокваша — 250 мл;

творог — 200 г.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1–3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л. без горки;

соль — 0,5 ч. л.;

чёрная или красная смородина — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог размять вилкой, добавить тёплый кефир, яйцо, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать до однородности. Постепенно всыпать просеянную муку и добавить соду. Замесить густое тесто, которое не растекается с ложки. Добавить смородину, осторожно перемешать и оставить тесто на 10 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне под крышкой до румяной корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми.

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