Ліниві біляші на кефірі: простий рецепт без дріжджового тіста

Ліниві біляші. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашніх біляшів, але немає часу возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усі інгредієнти просто змішуються, а готові біляші виходять м'якими, ароматними й дуже смачними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м'ясний фарш — 300 г;

кефір — 250 мл.;

велика цибуля — 1 шт.;

борошно — 340–360 г;

олія — 2 ст. л. + для смаження;

сода — ½ ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.

Фарш та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до прозорості. Кефір змішати із содою, залишити на кілька хвилин, після чого додати сіль, перець і олію. Всипати більшу частину борошна, додати обсмажену цибулю та сирий фарш. Добре перемішати, поступово підсипаючи решту борошна. Маса має залишитися густою та липкою. Ложкою викласти порції тіста на розігріту сковороду з олією та обсмажити біляші до золотистої скоринки з обох боків. Перекласти у форму для запікання й довести до готовності в духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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