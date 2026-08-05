Ліниві біляші на кефірі: простий рецепт без дріжджового тіста

Ліниві біляші без ліплення: знадобиться 300 г фаршу та 250 мл. кефіру
Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 14:44
Ліниві біляші. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться домашніх біляшів, але немає часу возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усі інгредієнти просто змішуються, а готові біляші виходять м'якими, ароматними й дуже смачними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м'ясний фарш — 300 г;
- кефір — 250 мл.;
- велика цибуля — 1 шт.;
- борошно — 340–360 г;
- олія — 2 ст. л. + для смаження;
- сода — ½ ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до прозорості.
- Кефір змішати із содою, залишити на кілька хвилин, після чого додати сіль, перець і олію.
- Всипати більшу частину борошна, додати обсмажену цибулю та сирий фарш.
- Добре перемішати, поступово підсипаючи решту борошна. Маса має залишитися густою та липкою.
- Ложкою викласти порції тіста на розігріту сковороду з олією та обсмажити біляші до золотистої скоринки з обох боків.
- Перекласти у форму для запікання й довести до готовності в духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
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