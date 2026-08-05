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Головна Смак Ліниві біляші без ліплення: знадобиться 300 г фаршу та 250 мл. кефіру

Ліниві біляші без ліплення: знадобиться 300 г фаршу та 250 мл. кефіру

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 14:44
Ліниві біляші на кефірі: простий рецепт без дріжджового тіста
Ліниві біляші. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашніх біляшів, але немає часу возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усі інгредієнти просто змішуються, а готові біляші виходять м'якими, ароматними й дуже смачними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м'ясний фарш — 300 г;
  • кефір — 250 мл.;
  • велика цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 340–360 г;
  • олія — 2 ст. л. + для смаження;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.
рецепт лінивих біляшів
Фарш та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до прозорості.
  2. Кефір змішати із содою, залишити на кілька хвилин, після чого додати сіль, перець і олію.
  3. Всипати більшу частину борошна, додати обсмажену цибулю та сирий фарш.
  4. Добре перемішати, поступово підсипаючи решту борошна. Маса має залишитися густою та липкою.
  5. Ложкою викласти порції тіста на розігріту сковороду з олією та обсмажити біляші до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Перекласти у форму для запікання й довести до готовності в духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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рецепт м'ясний фарш пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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