Ленивые беляши на кефире: простой рецепт без дрожжевого теста

Ленивые беляши без лепки: понадобится 300 г фарша и 250 мл. кефира
Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 14:44
Ленивые беляши. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется домашних беляшей, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Все ингредиенты просто смешиваются, а готовые беляши получаются мягкими, ароматными и очень вкусными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясной фарш — 300 г;
- кефир — 250 мл;
- большая луковица — 1 шт.;
- мука — 340–360 г;
- растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.
- Кефир смешать с содой, оставить на несколько минут, после чего добавить соль, перец и растительное масло.
- Всыпать большую часть муки, добавить обжаренный лук и сырой фарш.
- Хорошо перемешать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Масса должна остаться густой и липкой.
- Ложкой выложить порции теста на разогретую сковороду с маслом и обжарить беляши до золотистой корочки с обеих сторон.
- Переложить в форму для запекания и довести до готовности в духовке при 180 °C примерно 15–20 минут. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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