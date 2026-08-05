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Главная Вкус Ленивые беляши без лепки: понадобится 300 г фарша и 250 мл. кефира

Ленивые беляши без лепки: понадобится 300 г фарша и 250 мл. кефира

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 14:44
Ленивые беляши на кефире: простой рецепт без дрожжевого теста
Ленивые беляши. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашних беляшей, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Все ингредиенты просто смешиваются, а готовые беляши получаются мягкими, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясной фарш — 300 г;
  • кефир — 250 мл;
  • большая луковица — 1 шт.;
  • мука — 340–360 г;
  • растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;
  • сода — ½ ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л.
рецепт лінивих біляшів
Фарш и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.
  2. Кефир смешать с содой, оставить на несколько минут, после чего добавить соль, перец и растительное масло.
  3. Всыпать большую часть муки, добавить обжаренный лук и сырой фарш.
  4. Хорошо перемешать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Масса должна остаться густой и липкой.
  5. Ложкой выложить порции теста на разогретую сковороду с маслом и обжарить беляши до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Переложить в форму для запекания и довести до готовности в духовке при 180 °C примерно 15–20 минут. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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