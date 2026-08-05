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Ліниві біляші без ліплення: знадобиться 300 г фаршу та 250 мл. кефіру

5 серпня 2026 14:44
Ліниві біляші. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли хочеться домашніх біляшів, але немає часу возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Усі інгредієнти просто змішуються, а готові біляші виходять м'якими, ароматними й дуже смачними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м'ясний фарш — 300 г;
  • кефір — 250 мл.;
  • велика цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 340–360 г;
  • олія — 2 ст. л. + для смаження;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.
Фарш та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до прозорості.
  2. Кефір змішати із содою, залишити на кілька хвилин, після чого додати сіль, перець і олію.
  3. Всипати більшу частину борошна, додати обсмажену цибулю та сирий фарш.
  4. Добре перемішати, поступово підсипаючи решту борошна. Маса має залишитися густою та липкою.
  5. Ложкою викласти порції тіста на розігріту сковороду з олією та обсмажити біляші до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Перекласти у форму для запікання й довести до готовності в духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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