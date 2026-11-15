Лаваш та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві чебуреки стануть чудовою альтернативою класичній випічці, адже не доведеться замішувати й розкачувати тісто. Начинка виходить соковитою, а лаваш після обсмажування стає хрустким і рум’яним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тонкий лаваш — приблизно 2 великі листи;

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

крижана вода — 30 мл;

твердий сир — 100 г;

зелень, сіль і перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для кляру:

яйця — 2 шт.;

молоко — 60 мл;

борошно — 1 ст. л.

Спосіб приготування

До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і крижану воду. Перемішати. Лаваш нарізати квадратами, тонко розподілити фарш, додати тертий сир і зелень. Підгорнути краї та сформувати рулетики. Яйця збити з молоком і борошном. Вмочити рулетики в кляр і викласти швом донизу на розігріту сковороду з олією. Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум’яності та повної готовності фаршу.

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