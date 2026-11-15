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Головна Смак Ліниві чебуреки з лавашем та фаршем: рецепт 10 з 10

Ліниві чебуреки з лавашем та фаршем: рецепт 10 з 10

Ua ru
15 листопада 2026 21:04
Хрусткі чебуреки з лаваша з м’ясом і сиром: швидкий рецепт на сковороді Фото: smachnenke.com.ua
Лаваш та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві чебуреки стануть чудовою альтернативою класичній випічці, адже не доведеться замішувати й розкачувати тісто. Начинка виходить соковитою, а лаваш після обсмажування стає хрустким і рум’яним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • тонкий лаваш — приблизно 2 великі листи;
  • фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • крижана вода — 30 мл;
  • твердий сир — 100 г;
  • зелень, сіль і перець — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для кляру:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 60 мл;
  • борошно — 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і крижану воду. Перемішати.
  2. Лаваш нарізати квадратами, тонко розподілити фарш, додати тертий сир і зелень. Підгорнути краї та сформувати рулетики.
  3. Яйця збити з молоком і борошном. Вмочити рулетики в кляр і викласти швом донизу на розігріту сковороду з олією.
  4. Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум’яності та повної готовності фаршу.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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