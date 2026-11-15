Ліниві чебуреки з лавашем та фаршем: рецепт 10 з 10
Ua ru
15 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Лаваш та фарш. Фото: smachnenke.com.ua
Ці ліниві чебуреки стануть чудовою альтернативою класичній випічці, адже не доведеться замішувати й розкачувати тісто. Начинка виходить соковитою, а лаваш після обсмажування стає хрустким і рум’яним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- тонкий лаваш — приблизно 2 великі листи;
- фарш — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- крижана вода — 30 мл;
- твердий сир — 100 г;
- зелень, сіль і перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для кляру:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 60 мл;
- борошно — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і крижану воду. Перемішати.
- Лаваш нарізати квадратами, тонко розподілити фарш, додати тертий сир і зелень. Підгорнути краї та сформувати рулетики.
- Яйця збити з молоком і борошном. Вмочити рулетики в кляр і викласти швом донизу на розігріту сковороду з олією.
- Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум’яності та повної готовності фаршу.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Читайте також:
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.