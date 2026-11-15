Лаваш и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые чебуреки станут отличной альтернативой классической выпечке, ведь не придется замешивать и раскатывать тесто. Начинка получается сочной, а лаваш после обжаривания становится хрустящим и румяным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

тонкий лаваш — примерно 2 больших листа;

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

ледяная вода — 30 мл;

твёрдый сыр — 100 г;

зелень, соль и перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для кляра:

яйца — 2 шт.;

молоко — 60 мл;

мука — 1 ст. л.

Способ приготовления

В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и ледяную воду. Перемешать. Лаваш нарезать квадратами, тонко распределить фарш, добавить тёртый сыр и зелень. Подвернуть края и сформировать рулетики. Яйца взбить с молоком и мукой. Обмакнуть рулетики в кляр и выложить швом вниз на разогретую сковороду с маслом. Жарить под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяности и полной готовности фарша.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.