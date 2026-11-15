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Главная Вкус Ленивые чебуреки с лавашем и фаршем: рецепт 10 из 10

Ленивые чебуреки с лавашем и фаршем: рецепт 10 из 10

Ua ru
15 ноября 2026 21:04
Хрустящие чебуреки из лаваша с мясом и сыром: быстрый рецепт на сковороде Фото: smachnenke.com.ua
Лаваш и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые чебуреки станут отличной альтернативой классической выпечке, ведь не придется замешивать и раскатывать тесто. Начинка получается сочной, а лаваш после обжаривания становится хрустящим и румяным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тонкий лаваш — примерно 2 больших листа;
  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • ледяная вода — 30 мл;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • зелень, соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для кляра:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 60 мл;
  • мука — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и ледяную воду. Перемешать.
  2. Лаваш нарезать квадратами, тонко распределить фарш, добавить тёртый сыр и зелень. Подвернуть края и сформировать рулетики.
  3. Яйца взбить с молоком и мукой. Обмакнуть рулетики в кляр и выложить швом вниз на разогретую сковороду с маслом.
  4. Жарить под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяности и полной готовности фарша.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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