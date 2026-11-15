Ленивые чебуреки с лавашем и фаршем: рецепт 10 из 10
Ua ru
15 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Лаваш и фарш. Фото: smachnenke.com.ua
Эти ленивые чебуреки станут отличной альтернативой классической выпечке, ведь не придется замешивать и раскатывать тесто. Начинка получается сочной, а лаваш после обжаривания становится хрустящим и румяным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тонкий лаваш — примерно 2 больших листа;
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- ледяная вода — 30 мл;
- твёрдый сыр — 100 г;
- зелень, соль и перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для кляра:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 60 мл;
- мука — 1 ст. л.
Способ приготовления
- В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и ледяную воду. Перемешать.
- Лаваш нарезать квадратами, тонко распределить фарш, добавить тёртый сыр и зелень. Подвернуть края и сформировать рулетики.
- Яйца взбить с молоком и мукой. Обмакнуть рулетики в кляр и выложить швом вниз на разогретую сковороду с маслом.
- Жарить под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяности и полной готовности фарша.
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