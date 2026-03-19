Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ліниві пиріжки на сніданок: знадобиться 200 г кефіру + 200 г капусти

Ліниві пиріжки на сніданок: знадобиться 200 г кефіру + 200 г капусти

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 05:04
Ліниві пиріжки на сніданок: знадобиться 200 г кефіру + 200 г капусти
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Прості й швидкі пиріжки з капустою та яйцем: ніжні всередині та рум’яні зовні. Це ідеальний сніданок, який не потребує багато часу на приготування. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл.;
  • пшеничне борошно — 150 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;
  • капуста — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цибуля — 50 г;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

  1. На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати капусту та тушкувати до м’якості.
  2. Остудити і додати дрібно нарізані варені яйця.
  3. У мисці змішати кефір, сіль, цукор і соду, додати борошно та замісити м’яке тісто.
  4. Додати остиглу начинку й рівномірно розподілити.
  5. Смажити на добре розігрітій сковороді з олією, формуючи пиріжки ложкою, по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

капуста рецепт пиріжки пиріжки на сковороді кефір рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації