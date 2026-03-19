Ліниві пиріжки на сніданок: знадобиться 200 г кефіру + 200 г капусти
Дата публікації: 19 березня 2026 05:04
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Прості й швидкі пиріжки з капустою та яйцем: ніжні всередині та рум’яні зовні. Це ідеальний сніданок, який не потребує багато часу на приготування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл.;
- пшеничне борошно — 150 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- капуста — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 50 г;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
- На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати капусту та тушкувати до м’якості.
- Остудити і додати дрібно нарізані варені яйця.
- У мисці змішати кефір, сіль, цукор і соду, додати борошно та замісити м’яке тісто.
- Додати остиглу начинку й рівномірно розподілити.
- Смажити на добре розігрітій сковороді з олією, формуючи пиріжки ложкою, по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
