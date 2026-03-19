Ліниві пиріжки на сніданок: знадобиться 200 г кефіру + 200 г капусти

Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Прості й швидкі пиріжки з капустою та яйцем: ніжні всередині та рум’яні зовні. Це ідеальний сніданок, який не потребує багато часу на приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

пшеничне борошно — 150 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

капуста — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 50 г;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати капусту та тушкувати до м’якості. Остудити і додати дрібно нарізані варені яйця. У мисці змішати кефір, сіль, цукор і соду, додати борошно та замісити м’яке тісто. Додати остиглу начинку й рівномірно розподілити. Смажити на добре розігрітій сковороді з олією, формуючи пиріжки ложкою, по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

