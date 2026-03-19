Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 г кефира + 200 г капусты

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Простые и быстрые пирожки с капустой и яйцом: нежные внутри и румяные снаружи. Это идеальный завтрак, который не требует много времени на приготовление.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

пшеничная мука — 150 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

капуста — 200 г;

яйца — 2 шт.;

лук — 50 г;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

На сковороде обжарить лук до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до мягкости. Остудить и добавить мелко нарезанные вареные яйца. В миске смешать кефир, соль, сахар и соду, добавить муку и замесить мягкое тесто. Добавить остывшую начинку и равномерно распределить. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом, формируя пирожки ложкой, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

