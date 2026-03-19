Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 г кефира + 200 г капусты

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 05:04
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Простые и быстрые пирожки с капустой и яйцом: нежные внутри и румяные снаружи. Это идеальный завтрак, который не требует много времени на приготовление.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл.;
  • пшеничная мука — 150 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • капуста — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 50 г;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

  1. На сковороде обжарить лук до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до мягкости.
  2. Остудить и добавить мелко нарезанные вареные яйца.
  3. В миске смешать кефир, соль, сахар и соду, добавить муку и замесить мягкое тесто.
  4. Добавить остывшую начинку и равномерно распределить.
  5. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом, формируя пирожки ложкой, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации