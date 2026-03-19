Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 г кефира + 200 г капусты
Дата публикации 19 марта 2026 05:04
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Простые и быстрые пирожки с капустой и яйцом: нежные внутри и румяные снаружи. Это идеальный завтрак, который не требует много времени на приготовление.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- пшеничная мука — 150 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- капуста — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 50 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- На сковороде обжарить лук до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до мягкости.
- Остудить и добавить мелко нарезанные вареные яйца.
- В миске смешать кефир, соль, сахар и соду, добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Добавить остывшую начинку и равномерно распределить.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом, формируя пирожки ложкой, по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Реклама