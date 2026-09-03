Домашній Медовик без розкачування: коржі печуться за 8 хвилин

Лінивий "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант "Медовика" значно спрощує класичний процес приготування. Тісто не потрібно розкачувати, а готові коржі достатньо змастити кремом і залишити просочуватися.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

цукор — 250 г;

мед — 280 г;

вершкове масло — 200 г;

сода — 2 ч. л.;

борошно — 350 г;

розпушувач — 20 г.

Для крему:

холодні вершки — 500 г;

згущене молоко — 350 г.

Тісто на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишності. Мед із маслом прогріти на слабкому вогні, додати соду та довести до карамельного відтінку. Гарячу медову масу поступово ввести в яйця, перемішуючи. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Розділити його на три частини та тонко розподілити кожну на деку приблизно 38×40 см із пергаментом. Випікати при 180 °C по 7–8 хвилин. Остудити. Коржі підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту. Для крему збити холодні вершки зі згущеним молоком до пишності. Промазати коржі кремом, покрити ним верх і боки та посипати крихтою. Поставити торт у холодильник мінімум на 4–6 годин, а краще на ніч. Після просочування торт стає м’яким, ніжним і дуже ароматним.

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