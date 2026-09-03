Домашній Медовик без розкачування: коржі печуться за 8 хвилин

Лінивий "Медовик" за 20 хвилин: тісто для коржів виливається на пергамент
Ua ru
3 вересня 2026 03:04
Лінивий "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua
Цей варіант "Медовика" значно спрощує класичний процес приготування. Тісто не потрібно розкачувати, а готові коржі достатньо змастити кремом і залишити просочуватися.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 6 шт.;
- цукор — 250 г;
- мед — 280 г;
- вершкове масло — 200 г;
- сода — 2 ч. л.;
- борошно — 350 г;
- розпушувач — 20 г.
Для крему:
- холодні вершки — 500 г;
- згущене молоко — 350 г.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром до пишності. Мед із маслом прогріти на слабкому вогні, додати соду та довести до карамельного відтінку.
- Гарячу медову масу поступово ввести в яйця, перемішуючи.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Розділити його на три частини та тонко розподілити кожну на деку приблизно 38×40 см із пергаментом.
- Випікати при 180 °C по 7–8 хвилин. Остудити.
- Коржі підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту.
- Для крему збити холодні вершки зі згущеним молоком до пишності.
- Промазати коржі кремом, покрити ним верх і боки та посипати крихтою.
- Поставити торт у холодильник мінімум на 4–6 годин, а краще на ніч.
- Після просочування торт стає м’яким, ніжним і дуже ароматним.
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