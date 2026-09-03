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Головна Смак Лінивий "Медовик" за 20 хвилин: тісто для коржів виливається на пергамент

Лінивий "Медовик" за 20 хвилин: тісто для коржів виливається на пергамент

Ua ru
3 вересня 2026 03:04
Домашній Медовик без розкачування: коржі печуться за 8 хвилин
Лінивий "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант "Медовика" значно спрощує класичний процес приготування. Тісто не потрібно розкачувати, а готові коржі достатньо змастити кремом і залишити просочуватися.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 250 г;
  • мед — 280 г;
  • вершкове масло — 200 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • борошно — 350 г;
  • розпушувач — 20 г.

Для крему:

  • холодні вершки — 500 г;
  • згущене молоко — 350 г.
рецепт лінивого медовика
Тісто на пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром до пишності. Мед із маслом прогріти на слабкому вогні, додати соду та довести до карамельного відтінку.
  2. Гарячу медову масу поступово ввести в яйця, перемішуючи.
  3. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  4. Розділити його на три частини та тонко розподілити кожну на деку приблизно 38×40 см із пергаментом.
  5. Випікати при 180 °C по 7–8 хвилин. Остудити.
  6. Коржі підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту.
  7. Для крему збити холодні вершки зі згущеним молоком до пишності.
  8. Промазати коржі кремом, покрити ним верх і боки та посипати крихтою.
  9. Поставити торт у холодильник мінімум на 4–6 годин, а краще на ніч.
  10. Після просочування торт стає м’яким, ніжним і дуже ароматним.

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торт рецепт випічка медовик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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