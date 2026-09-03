Домашний Медовик без раскатывания: коржи выпекаются за 8 минут

Ленивый "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант "Медовика" значительно упрощает классический процесс приготовления. Тесто не нужно раскатывать, а готовые коржи достаточно смазать кремом и оставить пропитаться.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

сахар — 250 г;

мед — 280 г;

сливочное масло — 200 г;

сода — 2 ч. л.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 20 г.

Для крема:

холодные сливки — 500 г;

сгущенное молоко — 350 г.

Тесто на пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до пышности. Мед с маслом прогреть на слабом огне, добавить соду и довести до карамельного оттенка. Горячую медовую массу постепенно ввести в яйца, перемешивая. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Разделить его на три части и тонко распределить каждую на противне размером примерно 38×40 см, застеленном пергаментом. Выпекать при 180 °C по 7–8 минут. Остудить. Коржи подровнять, а обрезки измельчить в крошку. Для крема взбить холодные сливки со сгущённым молоком до пышности. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока и посыпать крошкой. Поставить торт в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. После пропитки торт становится мягким, нежным и очень ароматным.

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