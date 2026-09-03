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Главная Вкус Ленивый "Медовик" за 20 мин: тесто для коржей выливается на пергамент

Ленивый "Медовик" за 20 мин: тесто для коржей выливается на пергамент

Ua ru
3 сентября 2026 03:04
Домашний Медовик без раскатывания: коржи выпекаются за 8 минут
Ленивый "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант "Медовика" значительно упрощает классический процесс приготовления. Тесто не нужно раскатывать, а готовые коржи достаточно смазать кремом и оставить пропитаться.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • мед — 280 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 20 г.

Для крема:

  • холодные сливки — 500 г;
  • сгущенное молоко — 350 г.
рецепт лінивого медовика
Тесто на пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром до пышности. Мед с маслом прогреть на слабом огне, добавить соду и довести до карамельного оттенка.
  2. Горячую медовую массу постепенно ввести в яйца, перемешивая.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  4. Разделить его на три части и тонко распределить каждую на противне размером примерно 38×40 см, застеленном пергаментом.
  5. Выпекать при 180 °C по 7–8 минут. Остудить.
  6. Коржи подровнять, а обрезки измельчить в крошку.
  7. Для крема взбить холодные сливки со сгущённым молоком до пышности.
  8. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока и посыпать крошкой.
  9. Поставить торт в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь.
  10. После пропитки торт становится мягким, нежным и очень ароматным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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