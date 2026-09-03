Домашний Медовик без раскатывания: коржи выпекаются за 8 минут

Ленивый "Медовик" за 20 мин: тесто для коржей выливается на пергамент
Ua ru
3 сентября 2026 03:04
Ленивый "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua
Этот вариант "Медовика" значительно упрощает классический процесс приготовления. Тесто не нужно раскатывать, а готовые коржи достаточно смазать кремом и оставить пропитаться.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 250 г;
- мед — 280 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сода — 2 ч. л.;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 20 г.
Для крема:
- холодные сливки — 500 г;
- сгущенное молоко — 350 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до пышности. Мед с маслом прогреть на слабом огне, добавить соду и довести до карамельного оттенка.
- Горячую медовую массу постепенно ввести в яйца, перемешивая.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Разделить его на три части и тонко распределить каждую на противне размером примерно 38×40 см, застеленном пергаментом.
- Выпекать при 180 °C по 7–8 минут. Остудить.
- Коржи подровнять, а обрезки измельчить в крошку.
- Для крема взбить холодные сливки со сгущённым молоком до пышности.
- Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока и посыпать крошкой.
- Поставить торт в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь.
- После пропитки торт становится мягким, нежным и очень ароматным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Читайте также:
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.