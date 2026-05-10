Лінивий рецепт "часникові круасани до борщу": готуються простіше пампушок

Часникові круасани. Фото: кадр з відео

Ці часникові круасани стануть справжньою знахідкою для тих, хто не хоче возитися з дріжджовим тістом. Вони виходять рум’яними, ароматними та чудово смакують до гарячого борщу або супу. Готуються дуже просто зі звичайного листкового тіста, а результат нагадує домашні пампушки з часником.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

листкове тісто — 500 г;

вершкове масло — 20 г;

часник — 2–4 зубчики;

петрушка — за смаком;

пармезан — 10 г;

яйце — 1 шт.

Приготування круасанів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Листкове тісто розморозити та нарізати трикутниками. Вершкове масло змішати з подрібненим часником, зеленню та тертим пармезаном. На кожен шматочок тіста викласти трохи начинки та скрутити у форму маленьких круасанів. Змастити зверху збитим яйцем. Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати теплими до борщу або супу.

