Лінивий рецепт "часникові круасани до борщу": готуються простіше пампушок
Дата публікації: 10 травня 2026 13:44
Часникові круасани. Фото: кадр з відео
Ці часникові круасани стануть справжньою знахідкою для тих, хто не хоче возитися з дріжджовим тістом. Вони виходять рум’яними, ароматними та чудово смакують до гарячого борщу або супу. Готуються дуже просто зі звичайного листкового тіста, а результат нагадує домашні пампушки з часником.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- листкове тісто — 500 г;
- вершкове масло — 20 г;
- часник — 2–4 зубчики;
- петрушка — за смаком;
- пармезан — 10 г;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Листкове тісто розморозити та нарізати трикутниками.
- Вершкове масло змішати з подрібненим часником, зеленню та тертим пармезаном.
- На кожен шматочок тіста викласти трохи начинки та скрутити у форму маленьких круасанів. Змастити зверху збитим яйцем.
- Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати теплими до борщу або супу.
