Ленивый рецепт "чесночные круассаны к борщу": готовятся проще пампушек
Дата публикации 10 мая 2026 13:44
Чесночные круассаны с чесноком. Фото: кадр из видео
Эти чесночные круассаны станут настоящей находкой для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом. Они получаются румяными, ароматными и прекрасно подходят к горячему борщу или супу. Готовятся очень просто из обычного слоеного теста, а результат напоминает домашние пончики с чесноком.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 500 г;
- сливочное масло — 20 г;
- чеснок — 2-4 зубчика;
- петрушка — по вкусу;
- пармезан — 10 г;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Слоеное тесто разморозить и нарезать треугольниками.
- Сливочное масло смешать с измельченным чесноком, зеленью и тертым пармезаном.
- На каждый кусочек теста выложить немного начинки и свернуть в форму маленьких круассанов. Смазать сверху взбитым яйцом.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки. Подавать теплыми к борщу или супу.
