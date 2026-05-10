Главная Вкус Ленивый рецепт "чесночные круассаны к борщу": готовятся проще пампушек

Дата публикации 10 мая 2026 13:44
Чесночные круассаны с чесноком. Фото: кадр из видео

Эти чесночные круассаны станут настоящей находкой для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом. Они получаются румяными, ароматными и прекрасно подходят к горячему борщу или супу. Готовятся очень просто из обычного слоеного теста, а результат напоминает домашние пончики с чесноком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • чеснок — 2-4 зубчика;
  • петрушка — по вкусу;
  • пармезан — 10 г;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт крусанів з часником
Приготовление круассанов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто разморозить и нарезать треугольниками.
  2. Сливочное масло смешать с измельченным чесноком, зеленью и тертым пармезаном.
  3. На каждый кусочек теста выложить немного начинки и свернуть в форму маленьких круассанов. Смазать сверху взбитым яйцом.
  4. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки. Подавать теплыми к борщу или супу.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
