Ленивый рецепт "чесночные круассаны к борщу": готовятся проще пампушек

Чесночные круассаны с чесноком. Фото: кадр из видео

Эти чесночные круассаны станут настоящей находкой для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом. Они получаются румяными, ароматными и прекрасно подходят к горячему борщу или супу. Готовятся очень просто из обычного слоеного теста, а результат напоминает домашние пончики с чесноком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

слоеное тесто — 500 г;

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 2-4 зубчика;

петрушка — по вкусу;

пармезан — 10 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление круассанов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозить и нарезать треугольниками. Сливочное масло смешать с измельченным чесноком, зеленью и тертым пармезаном. На каждый кусочек теста выложить немного начинки и свернуть в форму маленьких круассанов. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки. Подавать теплыми к борщу или супу.

