Літній крабовий салат за 5 хвилин: знадобиться 200 г паличок та 3 огірки
6 серпня 2026 21:44
Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться приготувати щось свіже, легке й смачне без зайвого клопоту, цей салат стане чудовим вибором. Хрусткі огірки, ніжні яйця та маринована цибуля ідеально поєднуються з крабовими паличками, створюючи гармонійний смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжі огірки — 3 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- консервована кукурудза — 150 г;
- варені яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- петрушка — невеликий пучок;
- майонез або сметана — до смаку;
- сіль — до смаку.
Для маринування цибулі:
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.
- Огірки, крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками.
- Додати кукурудзу, з якої попередньо злити рідину, мариновану цибулю та подрібнену петрушку.
- Перед подачею заправити салат майонезом або сметаною, посолити до смаку й добре перемішати. Подавати одразу, щоб огірки залишилися хрусткими.
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