Літній торт №1 "Пломбірні хмарки": знадобиться 400 г вишні

Торт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон ароматної вишні хочеться готувати особливі десерти, і цей торт саме такий. Повітряні бісквітні коржі, ніжний крем із кисломолочного сиру та яскрава вишнева начинка створюють смак, який нагадує улюблене морозиво пломбір. Це той домашній торт, який прикрасить будь-яке літнє чаювання і неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 150 г;

дрібка солі;

розпушувач — ½ ч. л. (за бажанням).

Для крему:

кисломолочний сир — 800 г;

сметана 20% — 500 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 20 г.

Вишнева начинка:

вишня без кісточок — 400 г;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 50 г.

Вишня та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю до пишної піни, поступово додати цукор і ванільний цукор. Обережно вмішати борошно з розпушувачем. Тісто перелити у форму діаметром 24 см і випікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин. Охолоджений бісквіт розрізати на три коржі. Для вишневої начинки змішати ягоди з цукром і крохмалем, проварити кілька хвилин до загустіння та охолодити. Для крему перебити блендером кисломолочний сир, сметану, цукор і ванільний цукор до ніжної однорідної маси. Зібрати торт: кожен корж змастити кремом, додати вишневу начинку та накрити наступним коржем. Верх і боки також покрити кремом, прикрасити за бажанням і залишити в холодильнику на кілька годин. Торт виходить неймовірно ніжним — повітряний бісквіт, вершковий крем і кисло-солодка вишня створюють ідеальне літнє поєднання.

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