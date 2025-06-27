Рецепт малосольних кабачків у кисло-солодкій заливці — ароматна закуска до столу чи на пікнік

Малосольні кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці малосольні кабачки в ароматній кисло-солодкій заливці — справжній смак літа. Вони готуються без стерилізації, без зайвих зусиль, зате з чудовим результатом. Хрусткі, пряні, з тонким часниковим акцентом — ця закуска чудово доповнить м’ясо, рибу або стане улюбленою самостійною стравою. Ідеальний варіант як для повсякденного меню, так і для літнього пікніка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1 кг;

зелень петрушки — 100 г;

часник — 1 головка (40–45 г);

вода — 250 г;

сіль — 40 г (2 ст. л.);

цукор — 100 г (4 ст. л. з верхом);

оцет 9% — 35 г;

олія — 50 г (5–6 ст. л.);

чорний перець горошком — 20 шт. (1 г).

Спосіб приготування

Нарізати кабачки дуже тонкими скибочками товщиною приблизно 2 мм. Подрібнити петрушку разом зі стеблами. Часник нарізати тонкими пластинками або дрібно посікти. У скляну, емальовану чи нержавіючу посудину викладати шарами кабачки, петрушку та часник.

Кабачки, часник та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У сотейнику змішати воду, сіль, цукор, оцет, олію та перець. Довести до кипіння. Гарячим маринадом залити кабачки. Накрити тарілкою або кришкою, злегка притиснути.

Готова закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити на 2 години при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник на добу. Подавати охолодженими як самостійну закуску або як доповнення до основних страв.

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