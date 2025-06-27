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Главная arrow Вкус arrow Малосольные кабачки в кисло-сладкой заливке — хит лета arrow

Малосольные кабачки в кисло-сладкой заливке — хит лета

27 июня 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт малосольных кабачков в кисло-сладкой заливке — ароматная закуска к столу или на пикник
Малосольные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти малосольные кабачки в ароматной кисло-сладкой заливке — настоящий вкус лета. Они готовятся без стерилизации, без лишних усилий, зато с великолепным результатом. Хрустящие, пряные, с тонким чесночным акцентом — эта закуска прекрасно дополнит мясо, рыбу или станет любимым самостоятельным блюдом. Идеальный вариант как для повседневного меню, так и для летнего пикника.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • зелень петрушки — 100 г;
  • чеснок — 1 головка (40-45 г);
  • вода — 250 г;
  • соль — 40 г (2 ст. л.);
  • сахар — 100 г (4 ст. л. с верхом);
  • уксус 9% — 35 г;
  • растительное масло — 50 г (5-6 ст. л.);
  • черный перец горошком — 20 шт. (1 г).

Способ приготовления

Нарезать кабачки очень тонкими ломтиками толщиной примерно 2 мм. Измельчить петрушку вместе со стеблями. Чеснок нарезать тонкими пластинками или мелко порубить. В стеклянную, эмалированную или нержавеющую посуду выкладывать слоями кабачки, петрушку и чеснок.

рецепт малосольних кабачків
Кабачки, чеснок и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В сотейнике смешать воду, соль, сахар, уксус, масло и перец. Довести до кипения. Горячим маринадом залить кабачки. Накрыть тарелкой или крышкой, слегка прижать.

рецепт малосольних кабачків з часником
Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить на 2 часа при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на сутки. Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или как дополнение к основным блюдам.

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