Рецепт малосольных кабачков в кисло-сладкой заливке — ароматная закуска к столу или на пикник

Малосольные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти малосольные кабачки в ароматной кисло-сладкой заливке — настоящий вкус лета. Они готовятся без стерилизации, без лишних усилий, зато с великолепным результатом. Хрустящие, пряные, с тонким чесночным акцентом — эта закуска прекрасно дополнит мясо, рыбу или станет любимым самостоятельным блюдом. Идеальный вариант как для повседневного меню, так и для летнего пикника.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

зелень петрушки — 100 г;

чеснок — 1 головка (40-45 г);

вода — 250 г;

соль — 40 г (2 ст. л.);

сахар — 100 г (4 ст. л. с верхом);

уксус 9% — 35 г;

растительное масло — 50 г (5-6 ст. л.);

черный перец горошком — 20 шт. (1 г).

Способ приготовления

Нарезать кабачки очень тонкими ломтиками толщиной примерно 2 мм. Измельчить петрушку вместе со стеблями. Чеснок нарезать тонкими пластинками или мелко порубить. В стеклянную, эмалированную или нержавеющую посуду выкладывать слоями кабачки, петрушку и чеснок.

Кабачки, чеснок и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В сотейнике смешать воду, соль, сахар, уксус, масло и перец. Довести до кипения. Горячим маринадом залить кабачки. Накрыть тарелкой или крышкой, слегка прижать.

Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить на 2 часа при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на сутки. Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или как дополнение к основным блюдам.

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