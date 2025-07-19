Марійчині кабачки на зиму без стерилізації — рецепт з фото смачної заготівлі у соусі сацебелі

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачки — справжня знахідка для домашньої зимової полиці. Універсальний рецепт, що передається від подруги до подруги, перевірений роками. Марійчині кабачки готуються без стерилізації, з ароматним соусом, ідеальним балансом солі, оцту, часнику й зелені. Узимку така закуска — як ковток літа, який завжди доречний до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1,5 кг;

соус (сацебелі або кетчуп) — 250 г;

цукор — 60–70 г (3 ст. л. без гірки);

олія — 60–70 мл;

оцет 9 % — 50 мл;

сіль — 15 г (1 ст. л. без гірки);

перець мелений — 1 ч. л.;

часник — 7–8 зуб.;

зелень — до свого смаку;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Нарізати молоді кабачки кружальцями товщиною 4–5 мм. Викласти в глибоку жаровню або каструлю з антипригарним покриттям.

Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати соус (сацебелі або кетчуп), цукор, сіль, подрібнений часник, олію, воду та мелений перець — це буде маринад. Залити ним кабачки, накрити кришкою й поставити на слабкий вогонь.

Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипіння, а потім тушкувати 15 хвилин, періодично помішуючи. Якщо потрібно — додати трохи води. Наприкінці додати подрібнену зелень та оцет, дати прокипіти ще хвилину.

Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі кабачки одразу розкласти по стерильних півлітрових банках, стежачи, щоб у кожну потрапило достатньо соусу. Закатати, перевернути, вкрити й залишити до охолодження. Ідеально зберігається без стерилізації.

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