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Головна arrow Смак arrow Марійчині кабачки — без стерилізації, щира рекомендація arrow

Марійчині кабачки — без стерилізації, щира рекомендація

19 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Марійчині кабачки на зиму без стерилізації — рецепт з фото смачної заготівлі у соусі сацебелі
Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці кабачки — справжня знахідка для домашньої зимової полиці. Універсальний рецепт, що передається від подруги до подруги, перевірений роками. Марійчині кабачки готуються без стерилізації, з ароматним соусом, ідеальним балансом солі, оцту, часнику й зелені. Узимку така закуска — як ковток літа, який завжди доречний до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • соус (сацебелі або кетчуп) — 250 г;
  • цукор — 60–70 г (3 ст. л. без гірки);
  • олія — 60–70 мл;
  • оцет 9 % — 50 мл;
  • сіль — 15 г (1 ст. л. без гірки);
  • перець мелений — 1 ч. л.;
  • часник — 7–8 зуб.;
  • зелень — до свого смаку;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Нарізати молоді кабачки кружальцями товщиною 4–5 мм. Викласти в глибоку жаровню або каструлю з антипригарним покриттям.

рецепт з фото смачної заготівлі у соусі сацебелі
Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати соус (сацебелі або кетчуп), цукор, сіль, подрібнений часник, олію, воду та мелений перець — це буде маринад. Залити ним кабачки, накрити кришкою й поставити на слабкий вогонь.

рецепт з фото, покроковий спосіб приготування кабачків у кетчупі
Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипіння, а потім тушкувати 15 хвилин, періодично помішуючи. Якщо потрібно — додати трохи води. Наприкінці додати подрібнену зелень та оцет, дати прокипіти ще хвилину.

простий рецепт з фото, покроковий спосіб приготування кабачків у кетчупі
Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі кабачки одразу розкласти по стерильних півлітрових банках, стежачи, щоб у кожну потрапило достатньо соусу. Закатати, перевернути, вкрити й залишити до охолодження. Ідеально зберігається без стерилізації.

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