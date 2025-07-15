Салат Генеральський з помідорів, огірків і капусти — рецепт смачної консервації на зиму

Салат "Генеральський". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з простих овочів стане улюбленою зимовою заготовкою. Хрустка капуста, соковиті огірки й помідори, солодкий перець і ароматна зелень поєднуються у збалансованому маринаді з легкою кислинкою. Салат не вимагає складної стерилізації та чудово зберігається до весни.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

огірки — 2 кг;

цибуля — 600 г;

капуста білокачанна — 600 г;

морква — 600 г;

болгарський перець — 600 г;

петрушка — 1 пучок;

олія рафінована — 200 мл.;

оцет 9% — 200 мл.;

сіль — 4 ст. л.;

цукор — 200 г.

Спосіб приготування

Підготувати овочі: капусту тонко нашаткувати, помідори й огірки нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, моркву та цибулю — півкільцями. Петрушку подрібнити.

Овочі та сіль з цукром. Фото: smachnenke.com.ua

У велику миску викласти всі овочі, додати сіль, цукор, оцет, олію, зелень і мелений чорний перець за смаком. Добре перемішати.

Залишити салат настоятись на 3 години при кімнатній температурі, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік.

Після цього щільно розкласти салат у стерилізовані банки, залити утвореним маринадом до самого верху. Накрити банки стерильними кришками й поставити в каструлю з гарячою водою. Стерилізувати 20–25 хвилин після закипання.

Заготівля на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Потім банки герметично закатати, перевернути догори дном і закутати ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному місці.

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