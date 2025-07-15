Салат Генеральський з помідорів, огірків і капусти — рецепт смачної консервації на зиму

Салат "Генеральський" на зиму — рецепт з огірків та помідорів
Цей салат з простих овочів стане улюбленою зимовою заготовкою. Хрустка капуста, соковиті огірки й помідори, солодкий перець і ароматна зелень поєднуються у збалансованому маринаді з легкою кислинкою. Салат не вимагає складної стерилізації та чудово зберігається до весни.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- огірки — 2 кг;
- цибуля — 600 г;
- капуста білокачанна — 600 г;
- морква — 600 г;
- болгарський перець — 600 г;
- петрушка — 1 пучок;
- олія рафінована — 200 мл.;
- оцет 9% — 200 мл.;
- сіль — 4 ст. л.;
- цукор — 200 г.
Спосіб приготування
Підготувати овочі: капусту тонко нашаткувати, помідори й огірки нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, моркву та цибулю — півкільцями. Петрушку подрібнити.
У велику миску викласти всі овочі, додати сіль, цукор, оцет, олію, зелень і мелений чорний перець за смаком. Добре перемішати.
Залишити салат настоятись на 3 години при кімнатній температурі, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік.
Після цього щільно розкласти салат у стерилізовані банки, залити утвореним маринадом до самого верху. Накрити банки стерильними кришками й поставити в каструлю з гарячою водою. Стерилізувати 20–25 хвилин після закипання.
Потім банки герметично закатати, перевернути догори дном і закутати ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному місці.
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