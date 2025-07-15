Салат Генеральский из помидоров, огурцов и капусты — рецепт вкусной консервации на зиму

Салат "Генеральский" на зиму — рецепт из огурцов и помидоров
Этот салат из простых овощей станет любимой зимней заготовкой. Хрустящая капуста, сочные огурцы и помидоры, сладкий перец и ароматная зелень сочетаются в сбалансированном маринаде с легкой кислинкой. Салат не требует сложной стерилизации и прекрасно хранится до весны.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- огурцы — 2 кг;
- лук — 600 г;
- капуста белокочанная — 600 г;
- морковь — 600 г;
- болгарский перец — 600 г;
- петрушка — 1 пучок;
- масло рафинированное — 200 мл.;
- уксус 9% — 200 мл.;
- соль — 4 ст. л.;
- сахар — 200 г.
Способ приготовления
Подготовить овощи: капусту тонко нашинковать, помидоры и огурцы нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой, морковь и лук — полукольцами. Петрушку измельчить.
В большую миску выложить все овощи, добавить соль, сахар, уксус, масло, зелень и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.
Оставить салат настояться на 3 часа при комнатной температуре, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок.
После этого плотно разложить салат в стерилизованные банки, залить образовавшимся маринадом до самого верха. Накрыть банки стерильными крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой. Стерилизовать 20-25 минут после закипания.
Затем банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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