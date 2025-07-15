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Салат "Генеральский" на зиму — рецепт из огурцов и помидоров

15 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Салат Генеральский из помидоров, огурцов и капусты — рецепт вкусной консервации на зиму
Салат "Генеральский". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат из простых овощей станет любимой зимней заготовкой. Хрустящая капуста, сочные огурцы и помидоры, сладкий перец и ароматная зелень сочетаются в сбалансированном маринаде с легкой кислинкой. Салат не требует сложной стерилизации и прекрасно хранится до весны.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • огурцы — 2 кг;
  • лук — 600 г;
  • капуста белокочанная — 600 г;
  • морковь — 600 г;
  • болгарский перец — 600 г;
  • петрушка — 1 пучок;
  • масло рафинированное — 200 мл.;
  • уксус 9% — 200 мл.;
  • соль — 4 ст. л.;
  • сахар — 200 г.

Способ приготовления

Подготовить овощи: капусту тонко нашинковать, помидоры и огурцы нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой, морковь и лук — полукольцами. Петрушку измельчить.

салат на зиму
Овощи и соль с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

В большую миску выложить все овощи, добавить соль, сахар, уксус, масло, зелень и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать.

Оставить салат настояться на 3 часа при комнатной температуре, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок.

После этого плотно разложить салат в стерилизованные банки, залить образовавшимся маринадом до самого верха. Накрыть банки стерильными крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой. Стерилизовать 20-25 минут после закипания.

салат з огірками та помідорами на зиму
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Затем банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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