Марийкины кабачки на зиму без стерилизации — рецепт с фото вкусной заготовки в соусе сацебели

Марийкины кабачки — без стерилизации, искренняя рекомендация
Эти кабачки — настоящая находка для домашней зимней полки. Универсальный рецепт, передаваемый от подруги к подруге, проверенный годами. Марийкины кабачки готовятся без стерилизации, с ароматным соусом, идеальным балансом соли, уксуса, чеснока и зелени. Зимой такая закуска — как глоток лета, который всегда уместен к любому блюду.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 1,5 кг;
- соус (сацебели или кетчуп) — 250 г;
- сахар — 60-70 г (3 ст. л. без горки);
- масло — 60-70 мл.;
- уксус 9% — 50 мл.;
- соль — 15 г (1 ст. л. без горки);
- перец молотый — 1 ч. л.;
- чеснок — 7-8 зуб;
- зелень — по своему вкусу;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Нарезать молодые кабачки кружочками толщиной 4-5 мм. Выложить в глубокую жаровню или кастрюлю с антипригарным покрытием.
Отдельно смешать соус (сацебели или кетчуп), сахар, соль, измельченный чеснок, масло, воду и молотый перец - это будет маринад. Залить им кабачки, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь.
Довести до кипения, а затем тушить 15 минут, периодически помешивая. Если нужно — добавить немного воды. В конце добавить измельченную зелень и уксус, дать прокипеть еще минуту.
Горячие кабачки сразу разложить по стерильным пол-литровым банкам, следя, чтобы в каждую попало достаточно соуса. Закатать, перевернуть, укрыть и оставить до остывания. Идеально хранится без стерилизации.
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