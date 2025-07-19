Марийкины кабачки на зиму без стерилизации — рецепт с фото вкусной заготовки в соусе сацебели

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачки — настоящая находка для домашней зимней полки. Универсальный рецепт, передаваемый от подруги к подруге, проверенный годами. Марийкины кабачки готовятся без стерилизации, с ароматным соусом, идеальным балансом соли, уксуса, чеснока и зелени. Зимой такая закуска — как глоток лета, который всегда уместен к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 1,5 кг;

соус (сацебели или кетчуп) — 250 г;

сахар — 60-70 г (3 ст. л. без горки);

масло — 60-70 мл.;

уксус 9% — 50 мл.;

соль — 15 г (1 ст. л. без горки);

перец молотый — 1 ч. л.;

чеснок — 7-8 зуб;

зелень — по своему вкусу;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Нарезать молодые кабачки кружочками толщиной 4-5 мм. Выложить в глубокую жаровню или кастрюлю с антипригарным покрытием.

Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно смешать соус (сацебели или кетчуп), сахар, соль, измельченный чеснок, масло, воду и молотый перец - это будет маринад. Залить им кабачки, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь.

Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Довести до кипения, а затем тушить 15 минут, периодически помешивая. Если нужно — добавить немного воды. В конце добавить измельченную зелень и уксус, дать прокипеть еще минуту.

Кабачки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Горячие кабачки сразу разложить по стерильным пол-литровым банкам, следя, чтобы в каждую попало достаточно соуса. Закатать, перевернуть, укрыть и оставить до остывания. Идеально хранится без стерилизации.

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