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Головна Смак Маринована капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку

Маринована капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку

Ua ru
30 жовтня 2026 21:04
Маринована капуста з буряком і часником: яскрава закуска на зиму Фото: кадр з відео
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Цей рецепт підходить для приготування в дволітровій банці. Така маринована капуста стане чудовим доповненням до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 1–1,2 кг;
  • морква — 75–100 г;
  • буряк — 150 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • гострий перець — за бажанням.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • духмяний перець горошком — 4–6 шт.;
  • яблучний оцет — 120 мл або оцет 9% — 90 мл.
рецепт маринованої капусти пелюстка
Капуста з буряком в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту нарізати великими шматками, буряк і моркву — скибочками, часник — пластинками.
  2. Щільно викласти овочі в чисту дволітрову банку, за бажанням додати гострий перець.
  3. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і духмяним перцем. Зняти з вогню, додати оцет і перемішати.
  4. Залити овочі маринадом, охолодити й поставити в холодильник.
  5. Дати капусті промаринуватися до набуття бажаного смаку та кольору.

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салат рецепт маринована капуста буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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