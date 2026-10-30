Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Цей рецепт підходить для приготування в дволітровій банці. Така маринована капуста стане чудовим доповненням до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1–1,2 кг;

морква — 75–100 г;

буряк — 150 г;

часник — 2–3 зубчики;

гострий перець — за бажанням.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

духмяний перець горошком — 4–6 шт.;

яблучний оцет — 120 мл або оцет 9% — 90 мл.

Капуста з буряком в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту нарізати великими шматками, буряк і моркву — скибочками, часник — пластинками. Щільно викласти овочі в чисту дволітрову банку, за бажанням додати гострий перець. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і духмяним перцем. Зняти з вогню, додати оцет і перемішати. Залити овочі маринадом, охолодити й поставити в холодильник. Дати капусті промаринуватися до набуття бажаного смаку та кольору.

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