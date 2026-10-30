Маринована капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку
Ua ru
30 жовтня 2026 21:04
Фото: кадр з відео
Маринована капуста. Фото: кадр з відео
Цей рецепт підходить для приготування в дволітровій банці. Така маринована капуста стане чудовим доповненням до картоплі, м’ясних страв і домашніх обідів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1–1,2 кг;
- морква — 75–100 г;
- буряк — 150 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- гострий перець — за бажанням.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- духмяний перець горошком — 4–6 шт.;
- яблучний оцет — 120 мл або оцет 9% — 90 мл.
Спосіб приготування
- Капусту нарізати великими шматками, буряк і моркву — скибочками, часник — пластинками.
- Щільно викласти овочі в чисту дволітрову банку, за бажанням додати гострий перець.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і духмяним перцем. Зняти з вогню, додати оцет і перемішати.
- Залити овочі маринадом, охолодити й поставити в холодильник.
- Дати капусті промаринуватися до набуття бажаного смаку та кольору.
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